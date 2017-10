Un incendi en una botiga a Deltebre obliga a evacuar nou persones

Nou persones van haver de ser evacuades de les seves cases durant més de dues hores com a conseqüència d'un incendi que es va declarar en una floristeria que estava tancada a Deltebre. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incendi es va declarar poc abans de dos quarts de nou del matí per causes que s'estan investigant en unes fustes que hi havia dins del local. Vuit dotacions dels bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets i van evacuar les nou persones que viuen a les cases veïnes fins que van poder sufocar el foc. Els veïns que van ser evacuats preventivament van poder tornar als seus domicilis cap a tres quarts de dotze del migdia. Per altra banda, els bombers també van haver d'acudir durant el matí a un hotel de Reus com a conseqüència d'una fumera que va tenir el seu origen a la campana extractora de la cuina d'aquest establiment, encara que no va ser necessari evacuar cap dels hostes que es trobaven a l'hotel.