Junqueras es reuneix amb sindicats i entitats per pactar una mobilització

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, es reuneix aquesta tarda amb representants sindicals i d'organitzacions de la societat civil catalana per pactar una mobilització conjunta en resposta a l'actuació policial per impedir la votació del referèndum d'independència.



Condemen els ferits durant el referèndum

Fonts sindicals han explicat a Efe que la reunió es farà a la seu de CCOO de Catalunya i que l'objectiu dels integrants és pactar algun tipus de "mobilització de país" com a reacció a l'actuació de les forces policials, que s'ha saldat avui amb 465 ferits durant el referèndum 2017, dos d'ells greus, segons la Generalitat.

En un comunicat, l'anomenada Taula per la Democràcia ha qualificat avui d'"inadmissible" que s'hagi recorregut a "la violència" per desallotjar les persones congregades davant dels centres habilitats per la Generalitat com a col·legis electorals i per requisar el material necessari per a les votacions, deixant centenars de ferits durant el referèndum 2017.

Formen part de la Taula per la Democràcia entitats com l'ANC, Òmnium Cultural, els sindicats CCOO i UGT de Catalunya, o el Consell de la Joventut de Barcelona, entre d'altres.

Fonts sindicals han precisat a Efe que CCOO i UGT no són partidaris de sumar-se a la convocatòria de vaga general a Catalunya per al 3 d'octubre que han fet sindicats com la CGT, encara que sí que avalen una mobilització conjunta en defensa dels drets fonamentals.