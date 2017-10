L'ANC es conforma amb un milió de vots: «Seria un èxit desbordant»

El president de l'ANC, Jordi Sánchez, va assegurar que un milió de vots al referèndum de l'1-O seria «un èxit desbordant» davant «l'actitud i bel·ligerància del Govern espanyol». En qualsevol cas, Sánchez, acompanyat pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va indicar que treballaran per superar aquesta xifra. En roda de premsa al Centre Internacional de Premsa habilitat a l'edifici Mediapro, Sánchez també va demanar a la Guàrdia Civil i a la Policia espanyola que tinguin un «comportament ponderat i raonable, i si cal que desobeeixin les ordres que els porten a una acció desproporcionada». En aquest context, el responsable de l'ANC creu que la gran victòria serà el nombre de col·legis que a les nou del matí obrin amb normalitat aquest diumenge.

A menys de 24 hores de la celebració de referèndum, Sánchez va reconèixer que tota la pressió de l'Estat fa difícil que hi hagi una alta participació. «Hem dit des del primer moment que volíem que participés com més gent millor, però degut a les condicions i el setge del Govern espanyol a la jornada es posa un llistó molt alt». En aquest sentit, va indicar que si hi participessin un milió de ciutadans «seria un èxit desbordant» enfront «l'actitud i bel·ligerància del Govern espanyol». En qualsevol cas, va indicar que treballaran per «superar aquesta xifra, però al vespre quan es tanqui la jornada i el Govern doni les dades s'haurà de valorar l'enorme esforç de la ciutadania».

Després de fixar aquesta xifra del milió de participants, Sánchez va apuntar que hi ha una llei del Parlament «que diu el que diu i a ulls de molts catalans està vigent. El mandat que demà (avui pel lector) surti a les urnes és el que caldrà ponderar per part del Govern i el Parlament per veure com es concreta», va afegir. Així mateix, va recalcar que els interrogants sobre el desenvolupament de la jornada «són molt grans i aquestes valoracions i les derivades les tindran a la nit. No és el mateix que no hi hagi afectacions a centenars de col·legis que sí que n'hi hagi», va afegir. Cuixart va recordar que la llei del referèndum està aprovada legalment i legítimament i que indica que «només amb la meitat més u de vots favorables al sí al cap de 48 hores es faria aquesta declaració d'independència».

Sánchez es va mostrar convençut que els col·legis s'obriran a les nou i també creu que abans d'aquesta hora ja hi haurà molta gent que serà a les portes del col·legis perquè «lamentablement el Govern espanyol ha fixat unes pautes anòmales de desenvolupament de la jornada». El president de l'ANC va indicar que és probable que a primera hora de la tarda facin les darreres recomanacions per demanar que el nombre més gran de gent es pugui concentrar als col·legis electorals. «La gran victòria la tindrem amb el nombre de col·legis que a les nou del matí obrin amb normalitat i les entitats ens hi deixarem la pell. Aquesta serà la victòria de la democràcia». Sánchez va apuntar que allà on es prohibeixi votar amb la presència policial «hi haurà una resistència pacífica i no violenta».



Comportament policial

Sánchez també va fer una apel·lació a la Guàrdia Civil i a la Policia espanyola de cara la jornada del referèndum i és que tinguin un «comportament ponderat i raonable, i si cal que desobeeixin les ordres que els porten a una acció desproporcionada». «Estic segur que molts dels agents dels cossos espanyols trobaran situacions enormement incòmodes perquè tenen segur consciència democràtica i que la seva funció i la seva voluntat no és reprimir una ciutadania que vol només exercir el dret a vot», va declarar.