Manifestacions a tot Espanya contra el referèndum català

Milers de persones es van concentrar ahir davant l'ajuntament de Madrid i de diverses ciutats espanyoles, entre elles Barcelona, en contra del referèndum independentista i per reivindicar la «unitat d'Espanya» i la legalitat de la Constitució davant del separatisme català. Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons el Govern central, es van manifestar pel centre de Barcelona a favor de la unitat d'Espanya i contra el referèndum. Amb una pancarta amb el lema «Catalunya és Espanya. Democràcia, futur i llibertat» en la capçalera i nombroses banderes espanyoles, a més de senyeres i banderes europees, els manifestants van marxar entre crits com «Puigdemont a la presó», «No votarem», «No ens enganyen, Catalunya és Espanya» o «A por ellos». Els Mossos d'Esquadra van informar que es va arrencar una pancarta d'Òmnium Cultural d'una de les façanes de la plaça. També es va intentar treure la pancarta «Més democràcia» de la façana de l'ajuntament, tot i que en aquest cas només en van poder esquinçar un tros en blanc. A banda, la policia va indicar que els manifestants van proferir insults i van llençar ous contra el cordó policial, així com també a la façana de l'ajuntament.

A la concentració de Madrid, a la plaça de Cibeles, davant de la seu de l'Ajuntament de Madrid, on els assistents van corejar frases com «España unida jamás será vencida» o «Puigdemont a la prisión», així com altres càntics en suport a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. La convocatòria realitzada per la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (Denaes) a Madrid amb el lema «España somos todos», va comptar a Madrid, segons la Delegació del Govern, amb la participació d'uns 10.000 manifestants que portaven nombroses banderes d'Espanya.

A Catalunya hi va haver concentracions a favor de la unitat d'Espanya en altres ciutats, com Tarragona, en la que van participar unes 300 persones a la plaça de la Font.

La situació va ser més tensa a Vitòria, on una trentena de persones es van concentrar davant l'ajuntament amb dues banderes d'Espanya, i davant ells, separats per l'Ertzaintza, un centenar de joves, amb ikurriñes i estelades, els van insultar amb crits com «feixistes». Els incidents finals van acabar amb la identificació de quatre joves per part de la policia.

A València, van ser centenars de persones les reunides davant de l'Ajuntament lluint banderes d'Espanya. L'Ajuntament de Castelló va haver de tancar les portes perquè alguns manifestants van intentar entrar a l'edifici després que diverses persones despleguessin des de la teulada una pancarta i llancessin paperetes del referèndum.

A aquestes concentracions se n'hi van sumar altres en diverses capitals, com Palma, València, Saragossa, Pamplona, Sevilla, Logroño, Santander, o Valladolid. A totes elles es van llegir diversos articles de la Constitució. A Palma, unes 4.000 persones es van concentrar per protestar contra el referèndum.

D'altra banda, Bilbao i Santiago de Compostel·la van acollir manifestacions a favor del referèndum. Els màxims responsables del PNB, EH Bildu i Podem Euskadi van encapçalar una manifestació en la qual 35.000 persones (segons la Policia Municipal) van expressar als carrers de Bilbao el suport al referèndum independentista. A Santiago de Compostel·la milers de manifestants van mostrar suport al Govern català.