Millo: «Ens veiem obligats a fer allò que no volíem fer»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha demanat a la ciutadania "comprensió i col€laboració". "Ens veiem obligats a fer allò que no volíem fer", ha dit en roda de premsa Millo, qui ha subratllat que l'objectiu de l'actuació policial "no són les persones, que s'han acostat a expressar lliurement la seva opinió", sinó "el material" que es vol utilitzar per a un "referèndum il€legal".

En la compareixença davant els mitjans que s'ha fet a la seu de la delegació del govern, a Barcelona, Enric Millo ha estat crític amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra. "S'ha imposat, en la majoria de casos, la línia política per sobre de la línia professional, posant en risc de manera irresponsable el prestigi d'un cos policial, que és de tot i per a tots", ha afegit.