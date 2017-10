Missió al pavelló: que voti el president Puigdemont

La xocolatada, el dinar, el futbol... la festa és més transcendent al pavelló de Sant Julià de Ramis que a cap altre lloc. S'hi juguen el valor icònic d'una imatge. La missió és que el president de la Generalitat Carles Puigdemont, exerceixi el vot amb tota l'aparença de normalitat. És obvi que perquè qui ha liderat el procés voti, cal mantenir obert l'equipament esportiu i social. Però si al final Puigdemont no diposita la papereta a l'urna, la festa no serà completa.

Són els voluntaris, les desenes de ciutadans que Puigdemont mateix ha cridat a la mobilització, els encarregats de protegir-lo. I no saben què es trobaran a davant. «Hi ha molta gent que em truca perquè vol venir a estar amb el president quan voti», afirma Marc Puigtió, alcalde republicà, que compleix dos anys i escaig amb la vara de comandament del municipi. Confia amb l'enginy i la capacitat dels seus veïns i també amb l'amabilitat i el seny de les forces de seguretat.

Des de dimecres manté contactes amb els Mossos d'Esquadra, que «s'han interessat per saber qui té claus». El centre esportiu és espai de gent gran i un dels nuclis d'activitats cíviques. «Hi ha un llistat de gent, d'entitats, que tenen les claus, però jo no sé si algú més té còpies», diu

A l'equipament, sorprenia ahir un detall: no hi havia ni un sol cartell que convoqués a l'1-O. Res. Una pancarta presidia al matí l'entrada al recinte per cridar a la mobilització... de l'Onze de setembre. I uns quants cartells informatius de l'activitat habitual. Res més. Pulcritud.

El pavelló d'esports seguia l'activitat habitaul dels caps de setmana. Partits de futbol sala d'equips benjamins, femenins i veterans. Una marató de pilotes. A les deu del matí, mentre jugaven els més petits, un reduït comitè es reunia per posar ordre a la feina. A la tarda, personal de Presidència havia de revisar el protocol d'actuació per aconseguir la que pretén ser la imatge del dia. I després a esperar per muntar un operatiu que impedeixi la clausura del «col·legi electoral».

Com molts ciutadans que canvien de residència, Puigdemont estrena lloc de votació. L'exalcalde de Girona es va empadronar al novembre passat al municipi on resideix des que és president. A Sant Julià hi tenia una propietat des d'abans de dedicar-se a la política activa. En una setmana es compliran 11 anys del seu primer míting a Cassà de la Selva. Un mes després va sortir escollit per primera vegada com a diputat de CiU al Parlament. Des de llavors dedicació plena a la política: va ser regidor a Girona des del 20o7 fins a principis de 2015. Després d'una dècada durant la qual ha exercit el seu dret de vot a la ciutat de Girona, s'estrena avui com a «ciutadà» de Sant Julià. I en aquesta imatge, la d'un president de la Generalitat amb una papereta, es resumirà l'èxit o el fracàs del referèndum.