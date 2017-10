Mossos d´Esquadra avisen a Girona que tenen «ordre» de requisar urnes i paperetes

Els Mossos d'Esquadra han avisat a Girona que tenen "ordre" de requisar urnes i paperetes perquè aquest diumenge "no es pot votar". Centenars de persones protegeixen, des de les cinc del matí, els col·legis electorals de la ciutat. Cap a quarts de vuit del matí, una parella de mossos ha arribat al col·legi Eiximenis de Girona, on hi ha també l'alcaldessa Marta Madrenas.

Després d'aixecar acta per detallar que no es pot desallotjar perquè podria desembocar en problemes d'ordre públic, han preguntat si les portes de l'escola estan obertes i han informat que estaran tot el dia davant el col·legi i que, seguint ordres, s'enduran tot el material electoral que localitzin. Això ha passat quan ja feia mitja hora que les urnes, dins una bossa d'escombraries de color negre, ha entrat per una de les dues portes d'accés a l'escola.