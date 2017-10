Mossos d´Esquadra emocionats i sobrepassats

Diverses imatges dels agents dels Mossos d'Esquadra plorant s'han viralitzat a les xarxes socials. Probablement el vídeo més emotiu és el de Vielha, on una desena d'agents ha fet un cordó policial de seguretat per protegir els votants i les urnes. Molts dels policies no s'han pogut aguantar les llàgrimes davant les mostres de suport rebudes.





Una altra de les imatges que ha fet més fortuna a les xarxes l'ha fet Boris Bona, mostrant la frustació i ràbia d'un agent dels Mossos per la intervenció de la Policia Nacional al Cap de Cap PontA la ciutat de Barcelona, també s'han produït escenes que han acabat amb agents de la policia catalana plorant, com aquesta captada al barri de Sant Pau