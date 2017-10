Ponsatí visita escoles ocupades i Cs la denuncia

La consellera d´Educació, Clara Ponsatí, va visitar ahir diverses escoles ocupades per pares que volien que els centres poguessin ser utilitzats com a col·legis electorals. Ponsatí va acudir al matí al col·legi Concepció, situat al carrer Bruc de Barcelona, per parlar amb les famílies que s'hi trobaven i veure les diverses activitats que s´estaven realitzant, entre elles un concert de violoncel o l´elaboració de diverses pancartes favorables a l´1-O. «Les escoles de Catalunya són un exemple de llibertat, creativitat i democràcia», va declarar la consellera. «La gent està demostrant que vol defensar de manera pacífica però ferma el seu dret a participar en el referèndum», va asseverar la consellera, que no va voler fer més declaracions.

Per la seva part, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va denunciar ahir al matí davant la Fiscalia de menors la consellera d'Ensenyament per l´ocupació de centres educatius per l´1-O. Arrimadas va ressaltar que «s´estan utilitzant els nens i nenes amb intencionalitat política greu i en el marc de la confrontació ideològica». De fet, la cap de l'oposició a Catalunya va assenyalar Ponsatí com la «principal responsable» de les acampades de famílies en diverses escoles de Catalunya per evitar que es precintin els locals de cara al referèndum.

També el Ministeri de l´Interior va acusar ahir a la tarda la Generalitat i les entitats independentistes d´actuar amb «irresponsabilitat» per haver «utilitzat persones vulnerables», com menors i ancians, en l´ocupació de centres educatius perquè es pugui celebrar el referèndum.