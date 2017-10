Puigdemont diu que el rebuig a un estat autoritari dona més majoria per al referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, creu que hi ha una majoria més àmplia a favor del referèndum que fa un mes, després de l'actuació de l'Estat de les últimes setmanes. «Convençuda que ha de fer un vot per reforçar la democràcia», ha apuntat en una entrevista al diari Ara, on ha afegit que aquesta nova majoria, precisament, «és conseqüència del rebuig a un estat autoritari». Puigdemont ha reconegut que està «molt decebut» amb la UE per no defensar els drets civils i diu que «ha negligit la seva responsabilitat».

Demana als ciutadans «zero confrontacions» i adverteix que la voluntat de negociar és clara però que no es «desviarà de l'encàrrec dels ciutadans» perquè «hem de mirar que tot el que aconseguim l'1-0 no ho perdem el 2-0».