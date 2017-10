El referèndum, a referèndum

Rajoy ho ha aconseguit: ha convertit la cita d´avui en un referèndum sobre el referèndum. Aquesta mutació s´ha obrat gràcies a la genial idea de prohibir les urnes i a algunes de les actuacions que se n´han derivat. Com més obstacles es posen a la consulta, més catalans tenen ganes de participar-hi; aquesta és ara la dinàmica. Segons l´enquesta d´una cadena espanyola de televisió, un 52% dels catalans està a favor de l´1-O, i això inclou el 80% de votants de Catalunya sí que es Pot. Una altra enquesta, encarregada per un partit independentista, eleva al 64% el percentatge dels disposats a votar diumenge. Això equival a 3,4 milions de persones. Deu dies abans eren 600.000 persones menys, afirmen. Què ha passat entremig? Han passat les detencions del dia 20, les citacions als alcaldes, la subordinació dels Mossos, la querella per sedició, l´ordre de precintar escoles... i els missatges que ens arriben de Madrid sobre el que s´explica allà del que passa aquí.

Al creixement de la voluntat de votar hi ajuden tots els qui, a l´altra banda de l´Ebre, demostren haver-se cregut el relat que presenta Catalunya com un infern totalitari on els no independentistes són maltractats de pensament, paraula i obra, ja que quan demanen «un cortado», els cambrers es neguen a servir-los fins que diuen «un tallat, si us plau». En aquesta societat transparent els missatges reboten amb facilitat, i el que es diu a Madrid arriba a Catalunya. El vídeo del PP sobre la hispanofòbia és rebut com un acte de catalanofòbia, que provoca la determinació d´anar a votar, justament perquè els autors del pamflet volen el contrari.

El balanç de situació obliga al complicat exercici de comparar quantitats heterogènies, aquestes amb les que no es poden fer sumes ni restes. Per un costat, el govern espanyol, el Tribunal Constitucional, la fiscalia, la judicatura, els cossos i forces de seguretat, protecció de dades, tota la premsa de Madrid i alguna de Barcelona. Per l´altre, milions de persones que es mostren disposades a anar a votar encara que ho hagin prohibit. Fins avui no sabrem quants passaran del dit al fet, però el quadre panoràmic mostra un camp de batalla amb tota la força de l´Estat en una banda, i en l´altra, gent amb paperetes. Si no es modifica, és un quadre que decanta totes les simpaties cap a un costat.