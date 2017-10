Resultats del referèndum: El Sí guanya obté 2.020.144 vots, un 90%

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat que aquest diumenge "el referèndum s'ha celebrat" i s'han pogut comptabilitzar 2.262.424 paperetes, en les quals el 'sí' a la independència de Catalunya arriba al 90% dels vots, enfront d'un 7,8% de vots en contra.

Des de l'International Press and Broadcasting Center instal·lat per fer el seguiment de la jornada de l'1-O, Turull ha donat per bona la votació malgrat totes les alteracions que ha patit el procés previst pel Govern al llarg del dia, pel "marc d'excepcionalitat" en el qual s'ha celebrat.

Turull ha assegurat que a part de les 2.262.424 paperetes computades cal tenir en compte que 400 col·legis electorals han estat "tancats o precintats" o bé la policia se n'ha emportat urnes i el material electoral.

Malgrat el caràcter insòlit de la votació, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat que en els pròxims dies "traslladarà" al Parlament els resultats perquè, si el 'sí' és majoritari, apliqui el procediment previst a la llei del referèndum per proclamar la independència.

Segons l'article 4.4 de la llei del referèndum, aprovada pel Parlament i suspesa pel Tribunal Constitucional, si el 'sí' a la independència surt vencedor, el Parlament, "dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya".