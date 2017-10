La Torre Glòries, punt fort de Barcelona per acollir l'EMA

La disponibilitat de la Torre Glòries com a futura seu per a l'Agència Europea del Medicament (EMA) i el gran nombre de places d'hotel són els principals punts forts de Barcelona per acollir aquesta agència després del Brexit, segons l'avaluació de la Comissió Europea. L'Executiu comunitari va emetre la seva anàlisi de les 27 ciutats candidates a acollir aquesta agència i l'Autoritat Bancària Europea, per a la qual Espanya no va presentar cap oferta, una anàlisi «objectiva» i que no fa cap «rànquing» o «preselecció» de les candidates, segons va destacar la Comissió. L'avaluació no fa referència al desafiament independentista a Catalunya.

La decisió final sobre la futura seu per a les dues agències, que hauran d'abandonar Londres quan el Regne Unit surti de la Unió Europea (UE), previsiblement al març de 2019, la prendran al novembre els Estats membres, que tenen l'última paraula.

L'avaluació de la candidatura de Barcelona mostra que l'oferta respon a totes les exigències en relació a la futura seu per a l'agència, l'accessibilitat de la ciutat i el transport urbà, els centres educatius per als fills del personal, l'accés al mercat laboral i sistema de salut, i la continuïtat de les funcions de l'EMA.

En contra de la Ciutat Comtal podria jugar el criteri geogràfic, atès que Espanya és, juntament amb França, el país que més agències comunitàries té al seu territori (tres), mentre que Eslovàquia, Romania, Croàcia i Bulgària no en tenen cap.

Per contra, la Torre Glòries és un dels principals punts forts respecte les seves competidores, entre les quals destaquen Amsterdam, Dublín, Bratislava, Copenhaguen o Milà. L'edifici, contràriament a altres propostes, està acabat i «segons l'oferta compleix els requisits de l'EMA en oficines i llocs de treball, sales de reunió i conferències», estableix la CE, que assenyala que compta amb un espai de recepció per a 500 persones i compleix els estàndards en matèria d'arxiu i seguretat física i tecnològica, quelcom que falta a altres candidatures.



Pla de reubicació

Barcelona ofereix a més un pla de reubicació que permetria al personal instal·lar-se a finals de 2018, abans del que ofereixen rivals forts com Amsterdam, que proposa construir un edifici nou que només estaria totalment operatiu a finals de 2019. La Ciutat Comtal és també l'urbs que més places hoteleres ofereix d'entre les 19 candidates, amb 72.000 habitacions disponibles, molt lluny de la segona millor, que és Atenes amb 50.770 places. Aquest factor és molt rellevant atès que l'EMA, que té 890 empleats, rep cada any la visita de 35.000 experts de la indústria farmacèutica.