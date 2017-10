Turull diu que el bloqueig no afecta la logística de l'1-O i De Vigo el dona per anul·lat

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, va assegurar ahir que l´entrada de la Guàrdia Civil al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat no afecta la logística de l´1-O però sí que impedirà als ciutadans fer altres tràmits. «Que tothom estigui tranquil, demà es votarà, es comptarà i si cal es recomptarà», va assegurar.

Turull va criticar la «desproporció» en l´actuació i va demanar que es reconsideri la decisió perquè entre els 29 aplicatius que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va demanar suspendre temporalment n´hi ha que afecten directament el funcionament de la Generalitat i dels ciutadans.

Va posar com a exemple que dilluns i dimarts aquells a qui se´ls acabi el termini per liquidar tributs de la Generalitat no ho podran fer, tampoc entrar res al registre perquè és un dels afectats i la mateixa Generalitat no podria comunicar res al TSJC en cas que fos necessari perquè el registre no funcionarà. «Demanem que posin sentit comú», va dir.

Turull va qualificar de «ridícul» que s´hagi demanat suspendre temporalment aplicatius com el cens de persones amb discapacitat o de càrrecs electes, ja que no tenen res a veure amb el referèndum i, per contra, acabarà afectant molt els ciutadans».

El portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, per la seva banda, ahir va considerar que el bloqueig de les instal·lacions del CTTI per part de la Guàrdia Civil suposa «un cop assestat a l'organització del referèndum il·legal» i la seva anul·lació per l'Estat de Dret. També va subratllar que l'Executiu està seguint amb detall els esdeveniments a Catalunya la vigília de l'1 d'octubre i que l'actuació d´ahir de la Guàrdia Civil és un pas més per evitar les aspiracions dels independentistes.

A totes la carències de legalitat d'aquesta consulta, Méndez de Vigo va sumar ahir el fet que, a diferència de les 35 consultes electorals que hi ha hagut a Catalunya des de 1977, en la teòrica jornada de reflexió diversos dirigents independentistes fessin campa­nya a favor del referèndum.

La Moncloa va assegurar que la intervenció del CTTI ha tombat el «pla B» del Govern perquè els ciutadans votessin telemàticament.