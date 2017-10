Uspac es querella contra la direcció dels Mossos per vulneració dels drets laborals

El sindicat USPAC ha presentat una querella criminal contra el director general de la Policia autonòmica per un possible delicte de vulneració dels drets laborals i prevaricació. No descarta ampliar-la a la subdirecció de Recursos Humans i al major del cos.

Denuncia que no hi ha cap planificació d'horaris fins al 31 de gener del 2018.«No sabem els dies de festa, ni de descans, ni les hores que hem de treballar, ni quin tipus de jornada, i ni tan sols la feina que hem de fer. Ens tracten com titelles d'un circ polític», es queixen.