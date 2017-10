844 ferits a Catalunya i 249 a Girona

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) del Departament de Salut de la Generalitat va atendre 761 persones amb ferides de diferent consideració, conseqüència de les càrregues de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola arreu del territori. D'aquests ciutadans, 187 eren de les comarques de Girona, la segona xifra més elevada de tot Catalu-nya, només per darrera de Barcelona.

Hores abans d'aquesta darrera actualització de dades, que el Departament va tancar a dos quarts de 8 del vespre, el conseller de Salut, Toni Comín, va fer una «condemna rotunda» dels fets i va argumentar que la quantitat de ciutadans ferits demostra que «no hi ha hagut la més mínima proporcionalitat» en l'actuació policial; una afirmació que el màxim responsable de Salut va contraposar a les declaracions «tramposes» efectuades per representants del Govern espanyol.

Comín denuncia «brutalitat»

En opinió de Toni Comín, aquesta «és la prova irrefutable de la brutalitat de la intervenció policial al llarg de dia d'avui [per ahir]» i va afegir que «és impropi d'una policia en un estat de dret actuar amb aquesta brutalitat contra població pacífica i desarmada». «És una vergonya», va sentenciar el conseller de Salut des de l'Hospital Sant Pau, de Barcelona, ahir a la tarda.

El conseller va visitar aquest centre sanitari, on està ingressada un ciutadà que va resultar ferit en un ull per una bala de goma. «Aquesta persona acaba de ser intervinguda i està pendent de si salva l'ull on ha estat objecte d'impacte d'una bala de goma», va assegurar el conseller de Salut després de realitzar la visita. Aquest és un dels casos «greus» amb què es va tancar la jornada, va especificar el conseller, que també va citar la persona que va patir un atac de cor a Lleida tot i no haver mantingut un «contacte físic» amb els cossos policials.

El titular del Departament de Salut va assegurar que alguns dels ciutadans que van haver de ser atesos pels serveis sanitaris tenen fractures en parts del cos com espatlles, mandíbules, dits de la mà i cames. A aquestes persones hi va afegir les que van rebre contusions i que presentaven diferents tipus de ferides.

Cap a les vuit del vespre la Conselleria de Salut va detallar l'atenció que els centres d'atenció continuada i els hospitals van oferir a les persones afectades, que van rebre les cures de professionals del SEM.

El Departament va remarcar que, al llarg de la tarda d'aquest diumente, el nombre de ferits va augmentar considerablement respecte el balanç del matí.

Ahir al vespre, dos dels ferits que es troben en estat més greu estaven ingressats als hospitals de Sant Pau i Vall d'Hebron. L'home ingressat a Sant Pau va quedar ferit en un ull per l'impacte d'una pilota de goma, com a conseqüència d'una càrrega de la Policia Nacional a les portes de l'escola Ramon Llull de Barcelona. Mentre que el ferit greu de la Vall d'Hebron és un home d'aproximadament 70 anys que va patir una aturada cardiorespiratòria quan la policia va desallotjar un col·legi electoral al barri de La Mariola, a Lleida.

Per regions sanitàries, el major nombre de persones ferides, 355, van ser ateses a Barcelona; 294 a la capital, 46 a l'àrea metropolitana nord i 15 a la sud. Els centres sanitaris de les comarques de Girona van atendre 249 persones amb ferides derivades de les càrregues policials, la segona quantitat més elevada. En nombre d'afectats, a Girona li segueix la regió sanitària de Lleida, on es van atendre 111 ferits. I ja a més distància, les regions de les Terres de l'Ebre, amb 55 persones amb ferides; la Catalunya central, amb 46; el Camp de Tarragona, amb 27; i un altre a l'Alt Pirineu i Aran.

Dinou policies nacionals i catorze guàrdia civils van requerir atenció mèdica immediata, segons va informar el Ministeri d'Interior.