Càrregues policials amb gas lacrimogen per retirar les urnes a Aiguaviva

?Entre els ferits hi havia l'exrector de la Universitat de Girona, Josep Maria Nadal

clara julià hores abans, en marcel, un veí del poble, assegurava al matí que «si no fos pels problemes informàtics, ja hauríem votat tots» i afegia que la gent, encara que ho viu com un acte festiu, tenia certa recança per si apareixien agents. finalment

02.10.2017 | 01:46