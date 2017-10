Condemnes a la violència i crides al diàleg per part de la comunitat internacional

Les crides al diàleg i les condemnes a les nombroses mostres de violència que es van produir durant tot el dia als centres de votació van ser una constant en les reaccions dels líders polítics de la resta de l'Estat i internacionals, que majoritàriament van fer servir les xarxes socials per mostrar la seva opinió sobre la jornada del referèndum independentista. Així, dos màxims dirigents de països europeus com Finlàndia i Bèlgica, Sauli Ninistö i Charles Michel, respectivament, van expressar-se en un mateix sentit. Michel va condemnar la violència i va fer una crida perquè es produeixi un diàleg polític, tot afirmant que «la violència mai pot ser la resposta, nosaltres condemnem totes les formes de violència». Niinistö va considerar que és fàcil que la situació que es viu a Catalunya desemboqui en quelcom «molt problemàtic» i va demanar «tallar l'espiral i començar a negociar».

Seguint amb l'argument de la perillositat de la situació, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va admetre la seva inquietud per la situació de Catalunya i va alertar que «aquest desig d'independència és molt perillós per a Espanya i Europa». «Estem en un moment en el qual Europa necessita estar junta. Està clar que la identitat, la cultura i la llengua catalana han de ser respectades, cosa que em sembla que sí que es respecta. Aquest desig d'independència és molt perillós per a Espanya i fins i tot per a Europa», va insistir la regidora socialista d'origen espanyol.

Paral·lelament, una portaveu del Foreign Office (Ministeri d'Exteriors del Regne Unit) va instar a respectar «la llei i la Constitució» a Espanya «davant els esdeveniments registrats al llarg de la jornada a Catalunya». «Volem veure com es respecten la llei i la Constitució espanyoles i es manté l'imperi de la llei», va assenyalar la portaveu. Per al Foreign Office, el referèndum sobre la independència que se celebra a Catalunya, suspès pel Tribunal Constitucional, «és un assumpte que incumbeix el govern i els ciutadans espanyols».



Violència «impactant»

Un altre dirigent que va expressar la seva opinió va ser el líder de l'oposició al Regne Unit, el laborista Jeremy Corbyn, qui va escriure a Twitter que «la violència de la policia contra ciutadans a Catalunya és impactant», tot afegint que «el Govern espanyol ha d'actuar per posar-hi fi ara».

A Alemanya, l'expresident del Parlament Europeu i líder socialdemòcrata, Martin Schulz, també va recórrer a Twitter per qualificar de «preocupant l'escalada d'enfrontaments a Catalunya» i va instar els governs de Madrid i Barcelona a frenar-los de forma immediata i buscar el diàleg.

El líder del grup socialdemòcrata al Parlament Europeu (PE), Gianni Pittella, va assenyalar que el referèndum organitzat per les autoritats catalanes és il·legal i, per tant, «no vàlid», però va considerar que és un dia «trist per a Espanya i per a Europa» i va fer una crida a trobar una solució política. «No hi ha dubte que el no-referèndum organitzat i avalat per les autoritats catalanes ha de considerar-se il·legal, i per tant no vàlid», va dir en un comunicat Pittella.

Pel que fa als polítics espanyols, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que li «repugna» el que està fent el PP a la democràcia i va acusar els populars de «corruptes», «hipòcrites» i «inútils». Iglesias va demanar al PSOE que davant la «crisi d'Estat» que ha provocat el Govern a Catalunya «faci un cop de mà» per «enviar» el PP a l'oposició i que deixi d'avalar l'estratègia del Executiu, que va definir com un «fracàs» per a la democràcia. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va expressar el seu «profund desacord» amb les càrregues policials a Catalunya i va exigir responsabilitats als alts càrrecs que han ordenat aquests operatius.

Finalment, el president de Ciutadans, Albert Rivera, es va mostrar convençut que la majoria dels catalans està «en contra del cop separatista». «Aquests dies ens juguem la democràcia espanyola», va afegir al seu compte de Twitter.