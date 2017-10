Una dura actuació policial evita que Puigdemont voti a Sant Julià

Passaven pocs minuts de les nou del matí. Més de 200 veïns estaven concentrats davant la porta del pavelló de Sant Julià de Ramis, on a dos quarts de deu del matí estava anunciada la votació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Hi havia un tractor aparcat a la porta per evitar que passés la policia i es repartien melindros i xocolata als veïns, alguns dels quals hi havien passat la nit. Un cotxe dels Mossos s'havia acostat a les instal·lacions, però se n´havia allunyat sense que els agents ni tan sols en baixessin. A l'interior del pavelló, on ja hi havia les meses constituïdes i les urnes a punt, els fotògrafs i càmeres es barallaven per la posició més privilegiada, la que els permetria gravar des del millor angle la votació de Puigdemont. Hi havia mitjans gironins i catalans, espanyols i internacionals, molts dels quals estaven a punt per entrar en directe.

I de sobte, la festa es va acabar. Més de mig centenar d'agents de la Guàrdia Civil es van presentar al col·legi electoral disposats a evitar a qualsevol preu la imatge del president català votant. Per això, van començar a desallotjar per la força la multitud, empenyent i arrossegant tothom que s'hi oposava, fossin veïns, polítics o periodistes. La tensió va anar creixent a mesura que algunes persones resultaven ferides i es veia gent plorant o amb atacs de nervis, mentre els guàrdia civils feien un cordó que impedia l'accés al pavelló i un dels seus helicòpters sobrevolava la zona. Una dona, fins i tot, va haver de ser evacuada en ambulància. En pocs minuts, els agents policials van aconseguir apartar tots els assistents de la porta de l´equipament.

La multitud, però, no es va fer enrere, de manera que continuaven els crits i proclames a favor de la independència, així com els retrets a la Guàrdia Civil. «Em faria vergonya ser la vostra filla!», els va cridar una jove. També es van poder escoltar cants com Els segadors i L'Estaca.

Els crits van ser substituïts per aplaudiments quan es va saber que Puigdemont havia aconseguit votar a Cornellà del Terri, i també quan van aparèixer un grup de Bombers que va donar suport las manifestants tot enfrontant-se a empentes amb la Guàrdia Civil. Poc després, els guàrdies civils van entrar dins del pavelló tot rebentant les portes. Els organitzadors s´havien afanyat a amagar les urnes i les paperetes, però, un cop a dins, els agents van esbotzar tantes portes com va fer falta fins a localitzar i emportar-se el material dins de bosses d'escombraries.

Però no es va acabar tot aquí. A la sortida, centenars de persones els esperaven per intentar impedir que s'emportessin les urnes, de manera que els agents van envoltar els vehicles per tal que ningú pogués acostar-s'hi. Tot i això, la multitud va perseguir els cotxes de la Guàrdia Civil una bona estona, enfrontant-se de nou als agents que els impedien el pas. Tot i que va tornar a haver-hi escenes de tensió, finalment els vehicles van acabar marxant mentre els assistents seguien cridant: «Votarem!».

Dues hores més tard de la irrupció de la Guàrdia Civil, cap a les onze del matí, Puigdemont va anar al pavelló on no havia pogut votar per donar les gràcies a totes les persones que havien intentat defensar-lo. Acompanyat per l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, i enmig de forts aplaudiments, el president català va denunciar l'ús «injustificat, irracional i irresponsable de la violència per part de l'Estat espanyol». «La imatge exterior de l'Estat espanyol ha continuat empitjorant i avui ha arribat a unes cotes de vergonya que l'acompanyaran sempre», va afirmar, tot posant com a exemple contrari «la imatge de dignitat, coratge i valentia de tanta gent anònima que està fent cua, vencent la por i les intimidacions».