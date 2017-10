Interior difon un vídeo d'agents apedregats a Sant Carles de la Ràpita

El Ministeri de l'Interior va difondre ahir un vídeo amb la sortida dels agents de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita apedregats per unes 20 persones, mentre que fonts sanitàries van assegurar que hi va haver 45 ferits després de les càrregues al pavelló firal d'aquest municipi del Montsià.

En el vídeo, penjat en el compte de Twitter d'Interior, es veuen dos cotxes del grup de reserva i seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil escapant de forma apressada dels carrers d'aquesta localitat. De fet, diversos agents pugen en marxa en un dels vehicles mentre un grup de desenes de persones els persegueix a pocs metres de distància llançant pedres. Algunes d'elles passen a pocs centímetres dels agents mentre pugen als vehicles. «Continua la violència contra els agents», denunciava en el seu tuit el Ministeri, que afegia que la Guàrdia Civil es retirava «expeditivament sota una pluja de pedres llançades en grup». Nou policies nacionals i dos guàrdies civils van quedar ferits mentre participaven en el dispositiu per impedir el referèndum.

De la seva banda, segons van informar fonts del Centre d'Assistència Primària (CAP) de la localitat, 45 persones van quedar ferides després de les càrregues de la Guàrdia Civil per entrar al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita, punt de votació durant l'1-O.

La Guàrdia Civil va fer un primer intent per desmantellar el col·legi electoral. Desenes d'agents antidisturbis amb pistoles d'aire comprimit, escuts i porres van acordonar l'entrada al pavelló i van fer fins a tres càrregues copejant amb les porres les persones que intentaven impedir-los l'accés. Finalment els agents van entrar al recinte i es van endur les urnes buides. Les urnes amb els vots dels ciutadans les van poder amagar.

Agents de la Guàrdia Civil van efectuar les càrregues usant les seves porres per entrar i requisar les urnes en aquest pavelló, on es van unificar tots els centres de votació de la localitat i on s'havien concentrat més de 200 persones per votar.