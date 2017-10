L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans demana que s'obri una investigació per la violència de l'1-O

L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha emès un comunicat aquest dilluns en el qual assegura estar "pertorbat per la violència a Catalunya diumenge". A més, demana a les autoritats espanyoles que "garanteixin" investigacions sobre els actes de violència produïts durant el referèndum. Concretament demana que siguin "exhaustives, independents i imparcials". En la mateixa línia, assegura que totes les respostes policials han de ser "proporcionades" i tenir lloc si són "necessàries". L'Alt Comissionat afirma que la situació a Catalunya s'hauria de resoldre mitjançant el "diàleg polític" i amb respecte per les "llibertats democràtiques". En el comunicat Zeid Ra'ad Al Hussein insta també al govern espanyol a "acceptar, sense demores" les peticions de visita per part de rellevants experts de l'ONU en drets humans.