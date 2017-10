L'ANC i Òmnium criden a l'aturada general per denunciar «els abusos» i «els atacs» durant l'1-O

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han animat a secundar l'aturada general a què crida la Taula per la Democràcia per aquest 3 d'octubre a Catalunya després dels "atacs", dels "abusos i les violacions" d'aquest diumenge als col·legis de l'1-O.

"Cal que sigui massiva i dema toca aturar el país en nom de la defensa de les llibertats bàsiques i de la democràcia", ha assegurat Sànchez en declaracions als mitjans en acabar la concentració d'aquest dilluns al migdia a plaça de Sant Jaume.

Respecte el calendari a partir d'aquest 1-O, les entitats sobiranistes han deixat en mans del Parlament els passos a seguir a partir d'ara sense entrar en concrecions. En qualsevol cas, però, Sànchez entén que "no hi ha alternativa" i que el Parlament ha d'acatar el resultat de les urnes que es van omplir "malgrat la repressió" i en una mostra d'"heroïcitat": "Això dona només un camí a seguir", ha advertit de cara a una declaració d'independència. Tant Cuixart com Sànchez han apel·lat també a la negociació.