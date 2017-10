L´hotel de Calella que allotjava guàrdies civils els expulsa

Els responsables de l'Hotel Vila de Calella han expulsat el destacament de més de 100 agents de la Guàrdia Civil que feia aproximadament tres setmanes que s'hi allotjava. El representant de l'empresa gestora de l'hotel, David Coll, ha explicat a l'ACN que la decisió s'ha pres després dels aldarulls que van protagonitzar els agents la nit de l'1 d'octubre, quan vestits de paisà van atacar amb porres extensibles un grup de ciutadans que es manifestava al carrer.





Ayer acosaron a la @guardiacivil y a la @policia en Calella. Hoy, al menos tres hoteles de la localidad los han expulsado. Los demócratas. pic.twitter.com/31os2v9aTF — Mi otro yo ???? (@Miotroyo2parte) October 2, 2017

Coll assegura que la Guàrdia Civil els va enganyar perquè van dir-los que eren agents de reforç davant l'amenaça jihadista a Catalunya i no unitats pensades per intentar boicotejar el referèndum. "La sensació d'haver-los tingut a casa és horrorosa. Mai més agafarem aquesta púrria", ha etzibat. L'hotel tanca ara portes i ja no tornarà a obrir fins la propera temporada.