«M'han llançat escales avall i trencat els dits»

Les càrregues policials de la Guàrdia Civil van protagonitzar ahir la jornada de votació als col·legis electorals de la ciutat de Barcelona. Com en d'altres punts de Catalunya, la capital del principat va ser escenari de riuades de gent fent cua per votar, i també de desenes de policies carregant contra ells. Per exemple, una de les persones que va denunciar agressions durant la intervenció de la policia va fer córrer per Whatsapp l'audio d'una noia, de nom Marta, que denunciava com els agents la van llançar escales avall mentre participava amb els braços oberts d'una cadena humana a l'IES Pau Claris de Barcelona per protegir gent gran. «M'han agafat, m'han llençat escales avall, m'han llençat coses, m'han trencat els dits de la mà expressament, un per un. Al mig de les escales amb la roba aixecada m'han tocat les tetes i reien, mentre ho gravaven tot», va denunciar la jove. A l'escola Pau Romeva de Barcelona va tancar portes ahir després d'un fort operatiu de les forces policials que, segons els testimonis, va deixar ferits i múltiples destrosses. Pels volts de les dues del migdia, més d'una vintena de furgons policials han irromput al centre, situat al barri de les Corts. Com que la porta principal estava tancada per evitar-ne l'entrada, els veïns que es trobaven a l'interior del recinte han explicat que hi ha accedit trencant una reixa d'un edifici proper. Un cop al pati, van rebentar la porta i el vidre d'accés. Segons han explicat els testimonis, quan ja eren dins han obert tots els armaris i portes i han destrossat mobiliari. Un cop fora de l'equipament, els veïns que el custodiaven els han escridassat i els testimonis asseguren que els han respost amb trets de pilotes de goma. Els veïns van explicar que, malgrat la càrrega policial, no van aconseguir endur-se les urnes. On sí que ho van aconseguir va ser a l'IES Ramon Llull. Davant la impossibilitat d'accedir per la porta principal, els agents van saltat una tanca i van entrar al pati per, posteriorment, trencar el vidre d'una porta i entrar al recinte on es preveia la votació. Un cop van arribar al punt on es trobava la mesa electoral van agafar les urnes mentre la gent les retenia cantant Els Segadors. A l'exterior es van viure moments de tensió i enfrontaments entre el fort dispositiu policial i els centenars de persones que intentaven impedir el seu accés. La policia va sortir del col·legi electoral custodiant les urnes amb la gent amb les mans aixecades amb crits de «votarem!» i «som gent de pau».

Els presidents van agafar les urnes amb les mans mentre la policia «ens les han arrencat materialment de les mans mentre cantaven «Els Segadors» i hem cridat «visca la democràcia!'», va narrar el membre de l'ANC, remarcant que li ha semblat «grotesc» que els policies treguessin els seus mòbils per gravar.



Agressió a la consellera Ponsatí

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, va denunciar que la policia la va agredir «arrossegant-la de mala manera» aquest diumenge a la seu d'aquesta conselleria.

Segons va relatar en declaracions a l'ACN, el cos hauria arribat al departament quan ja havia començat la votació i hauria entrat a l'interior amb una actitud «agressiva», «trepitjant» a persones que esperaven per entrar al col·legi.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va votar cap a les 13.30 hores a l'Institut la Sedeta de Barcelona, i va assegurar després que la possibilitat de votar se l'agraeix «a la ciutadania, que ho ha permès a pesar de l'estat de setge en què es troba la ciutat per culpa del PP i per ordre de Rajoy». Colau va votar envoltada de càmeres i amb els crits de fons dels presents, que exclamaven «visca la democràcia», després d'esperar més de dues hores i mitja de cua sota la pluja, al costat de centenars de veïns que s'havien congregat també per votar i a qui ha qualificat «d'únics garants de les llibertats democràtiques».

En sortir del col·legi electoral després de dipositar el seu vot, l'alcaldessa va retreure al Govern central i especialment al president Mariano Rajoy que «hagin permès gravíssimes vulneracions dels drets fonamentals i de les llibertats de la ciutadania, i una brutalitat policial injustificada que està causant desenes de ferits». Colau va assegurar que va intentar, sense èxit, posar-se en contacte amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, per demanar-li que s'aturessin les càrregues.