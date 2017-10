Mor una veïna de Súria en un accident de cotxe a la C-55 a Callús

Una veïna de Súria va morir ahir en la sortida de via d'un cotxe a la C-55 a Callús (Bages). La víctima, M. B. F. LL i de 25 anys, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), va sortir de la via per causes que es desconeixen i va morir. L'accident es va produir poc després d'un quart de vuit del matí d'ahir a l'altura del quilòmetre 42,8, a tocar del polígon industrial Can Cortés. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.

Amb aquest accident ja són dues les víctimes que hi ha hagut a les carreteres catalanes aquest diumenge. Deixant de banda els accident, pel que fa a l'estat trànsit va ser bastant fluid a la xarxa viària catalana. Només va destacar que la carretera BV-5106 va estar tallada a Argentona a causa d'uns obstacles a la calçada.