Puigdemont insta Rajoy a acceptar una mediació internacional que hauria «d'apadrinar» la Unió Europea

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convidat aquest dilluns el president espanyol, Mariano Rajoy, a acceptar una "mediació internacional" per abordar la situació que ha quedat després de la jornada de l´1-O.

Per al president, aquesta mediació l´hauria de fer "gent experta en drets humans i en resolució de conflictes" que probablement no fossin directament de l´estructura europea. Però tot i això, assegura que el procés hauria d´estar "apadrinat per la UE" per vincular més a l´Estat espanyol.

Puigdemont assegura que ja ha rebut ofertes d´algunes personalitats que podrien ser "vàlides" però no ha posat noms ni perfils sobre la taula. El que sí ha remarcat és que aquesta mediació hauria de partir d´un "restabliment de la normalitat institucional", de la "fi de les restriccions de les llibertats a Catalunya", i de la creació "d´un clima de distensió política".