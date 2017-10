Rajoy culpa la Generalitat i agraeix l'actuació policial

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar ahir al vespre que convocarà les forces polítiques amb representació parlamentària per buscar «unitat» i «reflexionar junts» sobre el que va passar ahir a Catalunya, i avui mateix demanarà la compareixença al Congrés dels Diputats per explicar l´actuació d´aquest 1-O. En una compareixença sense preguntes a La Moncloa, Rajoy no va fer cap referència a la violència exercida contra els ciutadans que es van concentrar als col·legis electorals (més de 700 ferits), però sí que va destacar la «lleialtat» i «el compromís» de les forces de seguretat de l´Estat. Segons el president espanyol, ahir no hi va haver un referèndum d´autodeterminació, sinó que es va assitir a una mera «escenificació» en el marc d´una «estratègia» de l´independentisme «contra la convivència democràtica i la legalitat».

Segons Rajoy, Espanya té una democràcia «amable i tolerant» però alhora «ferma i determinada», i ell «sempre» ha estat «el president de tots els espanyols» des del convenciment que la seva obligació és «protegir i fer complir la llei», així com promoure «la convivència i la concòrdia». El president espanyol va assegurar «amb tota rotunditat», a les vuit del vespre, que havia complert la seva paraula. «No hi ha hagut referèndum d´autodeterminació» i «l´estat de dret manté la seva fortalesa i vigència» davant els que «la contravenen i el volen subvertir», i «actua davant qualsevol tipus de provocació amb eficàcia i serenitat». Per aquest motiu, va considerar que la jornada d´ahir va ser «un episodi més» d´una «estratègia contra la convivència democràtica i la legalita». I, segons ell, es tracta d´una «estratègia irresponsable» on «alguns han volgut furtar la veu dels que pensen diferent». De fet, el president espanyol va fer una llista de les «arbitrarietats i abusos» que segons va assegurar promouen els independentistes mitjançant un referèndum que és «una burla a l´essència de la democràcia». «Hem vist comportaments i actituds que mai mes s´ha de repetir», va dir, com «adoctrinament de nens, i assetjament a periodistes i a jutges». Per això, va afirmar que «els responsables» dels fets d´ahir «són únicament els que han promogut la violació de la legalitat i de la convivència». «Tinc present a tants catalans als que van enganyar en convocar-los a una mobilització il·legal», va indicar. «Entenc la frustració i ho lamento», va afegir, però va assenyalar que «la via per debatre les seves demandes polítiques no pot venir del trencament de la legalitat o de la imposició, sinó d´un diàleg lleial». Segons Rajoy, «el govern espanyol va mantenir en tot moment que aquest referèndum no se celebraria», i els promotors «ho sabien de fa mesos». «Ho van reconèixer dissabte amb total claredat i ahir ho van constatar. Sabien que el referèndum era il·legal, improcedent i impossible, però van seguir endavant», va subratllar Rajoy.

L´1-O, va indicar, era «un atac premeditat i conscient al que l´Estat ha reaccionat amb fermesa i serenitat». També va apel·lar a la suposada majoria silenciosa a Catalunya perquè «la gran majoria del poble de Catalunya no ha volgut participar del guió dels secessionistes». Un fet «indiscutible» que posa de manifest que «són gent de llei en el noble sentit de l´expressió», perquè «han ignorat la convocatòria i s´han situat al costat de la democràcia i la convivència». «Al llarg de la història els espanyols hem estat capaços de superar les diferències més insalvables», va reblar, per acabar apel·lant a la unitat de l´Estat.

Finalment, el president espanyol va voler agrair la tasca «als partits polítics», als «jutges i fiscals» i «especialment el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil», que «han complert amb la seva obligació i amb el mandat de la Justícia». «Hagués estat més fàcil per a tots mirar a un altre cantó mentre es perpetrava un atac tan greu a la legalitat, però no ho han fet, i tots han respost amb lleialtat amb el seu compromís amb la democràcia i l´Estat de dret», va indicar. A més, va donar les gràcies pel «suport sense fissures» de la UE i de la comunitat internacional.

El PSOE vol «estabilitat»

Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que va comparèixer pocs minuts després de Rajoy, va garantir que el seu partit donarà suport a «l´estabilitat» del país «malgrat el Govern del PP», i va garantir que els socialistes «estaran a l´alçada» davant d´una «greu crisi que amenaça la integritat territorial». Sense esmentar a Podem, que prèviament havia emplaçat el PSOE a sumar forces per desallotjar al PP del Govern per la seva gestió a Catalunya, Sánchez va insistir que el seu partit defensarà l'Estat de dret maglrat que el PP que «estigui essent arrossegat per la circumstàncies». «El temps de la inacció ha acabat», va alertar.