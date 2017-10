Vaga general 3 d'octubre

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van animar dimarts a secundar l'aturada. «Cal que sigui massiva» i «toca aturar el país en nom de la defensa de les llibertats bàsiques i de la democràcia», va assegurar Sànchez en declaracions als mitjans.

Les filials de CCOO i UGT a Catalunya també promouen una «aturada política» per denunciar la «desproporció i la violència» exercida diumenge pels cossos policials. Els sindicats van especificar ahir que les característiques de l'aturada «dependran de l'acord a què s'arribi a cada centre de treball».

En roda de premsa, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el d'UGT de Catalunya, Camil Ros, han defensat avui que la mobilització no és una vaga contra les empreses, sinó que es tracta d'una «aturada de país», ja que està motivada pel context polític actual i no perquè s'està produint cap conflicte laboral amb les empreses.

Per altra banda, les patronals PIMEC i CECOT no secunden una aturada general que sigui de 24 hores. «Entenem que una part important de la població catalana vulgui donar resposta al que va passar», va dir el secretari general de CECOT, David Garrofer, però ha insistit que això «no justifica en cap cas una vaga general». En aquest sentit també s'ha pronunciat el president de PIMEC, Josep González, en una entrevista a SER Catalunya. González ha qüestionat el «sentit» d'una vaga general que només provocaria «pèrdues econòmiques» i ha dit que la fórmula que secundarien seria una aturada «d'una hora».



Administració

El Govern català ha decidit afavorir que els funcionaris dels diferents departaments de la Generalitat puguin sumar-se a l'aturada general sense que se'ls descomptin per això diners de la nòmina. Fonts sindicals han explicat que el Govern és comprensiu amb aquesta aturada general i que, en conseqüència, cada departament de la Generalitat ha donat indicacions al seu personal sobre com aplicar en la pràctica aquesta flexibilitat davant la protesta. Aquestes fonts han precisat que un d'aquests departaments, per exemple, ha informat els seus empleats que sempre que es garanteixin els serveis mínims essencials no computarà la seva absència com falta d'assistència al seu lloc de treball. Altres fonts han afegit que en alguns centres del Servei d'Ocupació de Catalunya han dit a alguns treballadors que no vagin a treballar.



Salut

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha establert «un pla de contingència i uns serveis mínims» per minimitzar les afectacions que pugui ocasionar a la ciutadania, segons un comunicat.

D'aquesta manera es garanteix el funcionament dels serveis d'urgències i emergències i l'activitat programada inajornable d'unitats especials com són les cures intensives, parts o transplantaments d'òrgans. Per tant, la resta d'activitat programada com les visites d'atenció primària i hospitalària, proves diagnòstiques i resta d'intervencions quirúrgiques es reprogramarà i en els propers dies es comunicarà als afectats la nova data de forma individualitzada.

Per altra banda també s'han anulat tots els actes de la setmana commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental, que havia de començar dimecres i allargar-se fins el 10 d'octubre. També s'ha anulat l'acte central de la campanya que s'havia de celebrar a la ciutat de Girona el dissabte.



Empreses Gironines

El Grup Impuls per Girona (GiG) -amb les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, les patronals FOEG i Pimec Girona i el Fòrum Carlemany- recolza la jornada d'aturada. «No es tracta d'una vaga per una reivindicació laboral sinó d'una protesta legítima per defensar el respecte i la dignitat de Catalunya», exposa l'ens en un comunicat.

El GiG recomana a les empreses, autònoms i treballadors a títol personal poder combinar el suport a aquesta mobilització amb la prestació dels serveis bàsics als ciutadans. El grup també rebutja «les deplorables accions repressives» que diumenge s'han produït a les comarques gironines i al conjunt del país i «que han intentat coartar per la força la llibertat dels ciutadans», exposen.

Per altra banda, la patronal Foment del Treball considera que l'«aturada de país» convocat a tot Catalunya «no té cobertura legal». En un comunicat difos dimarts, Foment assegura que aquesta aturada general «no disposa d'una convocatòria formal de vaga i per tant priva els treballadors de la possibilitat d'exigir els seus drets».

Empreses com el Banc Sabadell i CaixaBank han manifestat que no se sumarien a l'aturada del país. Tot i això, fonts del banc han assegurat que respecten el dret dels treballadors a fer vaga si ho volen. Les fàbriques de SEAT a Catalunya mantindran la seva activitat normal després que els sindicats majoritaris hagin decidit no adherir-se a l'aturada. Així ho van expressar els sindicats majoritaris (UGT, CCOO i STS-USOC), que representen el 87% del comitè d'empresa.



Hostaleria



Pel que fa als hotels, allotjaments i restaurants, la Unió d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre recomana als establiments que participin a l'aturada general. Així mateix, l'entitat ha redactat ahir una sèrie de recomanacions i també una explicació de la situació que s'està vivint a Catalunya, per tal que els clients puguin entendre que un establiment ofereixi els serveis mínims.



Advocats

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Girona també participarà a la protesta convocada per avui. L'ens «felicita» la ciutadania pel seu «comportament cívic i pacífic» durant la celebració del referèndum i rebutja les actuacions policials. D'acord amb l'aturada general, tancarà la seu del col·legial i les sales de togues de Girona i Blanes. Mantindrà, en canvi, el funcionament dels Serveis d'Orientació Jurídic de Girona i Blanes com a serveis mínims.

També convoca als advocats i advocades a participar en una concentració reivindicativa amb toga davant de la seu del col·legi a les dotze del migdia. Pel què fa a la suspensió de judicis, expliquen que no tenen constància de cap acord amb el TSJC ni les Juntes de Jutges i que, per tant, caldrà veure què disposa cada jutjat.



Educació

El Sindicat d'Estudiants ha cridat ahir a respondre a la «brutal ofensiva» de diumenge amb la convocatòria d'una vaga general estudiantil a tots els instituts i universitats de Catalunya. En paral·lel, el sindicat estudiantil USTEC-STEs ha convocat a la comunitat educativa a una concentració per avui a les 12 del migdia, davant l'edifici de la Generalitat a Girona.



Universitat

També s'ha manifestat la Universitat de Girona la qual ha condemnat de forma unànime l'actuació policial de diumenge durant la celebració del referèndum i se suma a la vaga d'avui. El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha denunciat l'«agressió de les forces policials d'un estat» a un poble que exercia el seu dret a vot «pacíficament» i s'ha solidaritzat amb les víctimes. També ha anunciat que la universitat s'adhereix a la Taula per la Democràcia i se suma a la vaga, de manera que de forma excepcional no hi haurà classes.



Transport

Els trens també es veuran afectats per la protesta. Rodalies i Regionals operats per Renfe circularan amb serveis minims i es cobrirà només el 33% del tràfic. En relació amb el servei de Renfe en llarga distància i AVE, el ministeri de Foment ha dictat també uns serveis mínims on es garanteix que els trens d'alta velocitat i les línies de llarga distància oferiran un servei del 76% de l'oferta habitual. El servei del metro, autobús i ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en hores punta (de 6:30 a 9:30 i de 17h a 20h) a Barcelona es cobrirà el 25%, segons l'ordre dictada ahir pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Ministeri de Foment ha assegurat que els passatgers afectats amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la convocatòria de vaga podran sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a les corresponents estacions o agències de viatges.



Partits polítics

Els grups d'ERC, PDeCAT i En Comú Podem no assistiran a la Junta de Portaveus del Congrés avui. El motiu és perquè volen estar a Catalunya donant suport a la convocatòria de vaga general. Els tres partits porten dies amb participació intermitent a les activitats parlamentàries. Després dels registres i les detencions del passat 20 de setembre a Barcelona, ja van començar a alterar la seva participació en les diferents comissions i sessions plenàries. Ara, després de la celebració del referèndum i de les càrregues policials, han anunciat també que avui no assistiran a la Junta de Portaveus ni al Senat ni al Congrés.



Ajuntaments

Molts ajuntaments gironins també han manifestat la seva adhesió a l'aturada general d'avui. És el cas del consistori de Blanes que treballarà amb serveis mínims d'atenció ciutadana i serveis bàsics, mentre que la Policia Local, tal com disposa la llei, no pot adherir-s'hi. Un altre dels ajuntaments gironins és el d'Hostalric que s'uneix a l'aturada general «com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats viscuda durant jornada electoral» de diumenge, segons exposen en un comunicat.



Clubs esportius

El Girona FC també s'adhereix a la vaga, així com molts clubs gironins. Segons explica l'entitat en un breu comunicat, queda cancel·lat «l'entrenament del primer equip, així com tots els dels equips del futbol base blanc-i-vermell». La mateixa decisió ha prés la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona i el club paralitzarà les seves activitats i cap dels equips professionals ni formatius entrenaran.

--

</p><p><!--{cke_protected}{C}%3C!%2D%2D%7Bcke_protected%7D%7BC%7D%253C!%252D%252D%257Bcke_protected%257D%25253Cnoscript%25253E%25253Cul%252520id%25253D%252522questions%252522%25253E%25253Cli%25253ESeguir%2525C3%2525A0s%252520la%252520vaga%252520general%252520convocada%252520a%252520Catalunya%252520el%2525203%252520d'octubre%25253F%25253C%25252Fli%25253E%25253C%25252Ful%25253E%25253C%25252Fnoscript%25253E%252D%252D%253E%2D%2D%3E-->