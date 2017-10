Vaga general convocada per demà, 3 d´octubre

La Taula per la Democràcia va fer ahir una crida perquè els ciutadans de Catalunya facin una «aturada nacional, una vaga general» demà dimarts, dia 3 d´octubre. Aquesta crida la va fer seva també la CUP, i està avalada igualment pel sindicat CCOO de Catalunya, les patronals Pimec i Cecot, i Òmnium i l´ANC, entre d´altres entitats. La convocatòria es fa davant la «violència exercida» per les «forces de seguretat de l´Estat» per intentar impedir el referèndum. La Taula per la Democràcia es va reunir ahir a la tarda per decidir una resposta conjunta davant les actuacions policials, reunió a la qual hi va assistir el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. UGT de Catalunya, que també forma part de la Taula per la Democràcia, decidirà avui si s´hi afegeix. La portaveu de CCOO, Dolors Llobet, en nom de la Taula, va explicar que aquesta acció «és més que una vaga general, perquè una vaga general es refereix a l´àmbit laboral» i una aturada de país «pretén paralitzar» Catalunya el 3 d´octubre. Llobet va assegurar que aquesta convocatòria no obliga la Generalitat a fixar uns mínims, perquè no és una vaga general. De fet, fonts de Pimec van precisar que la patronal avala una aturada de país, però no una vaga general.

Els sindicats CGT, Intersindical CSC, COS i IAC ja havien convocat la setmana passada una vaga general per al 3 d´octubre, i per això la Generalitat ja havia fixat uns mínims per a aquest dia.acn/ddg girona