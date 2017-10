El 75% dels professionals del sistema sanitari públic a Catalunya secunden l'aturada

El 75% dels professionals del sistema sanitari públic a Catalunya han secundat l'aturada general a Catalunya pel 3 d'octubre convocada per la Taula per la Democràcia i a la qual s'ha adherit el Govern. Aquesta xifra inclou el torn de nit i el torn de matí dels centres. El Departament de Salut informa que no s'ha registrat cap incident remarcable en el que va de jornada i que s'estan complint els serveis mínims. Al mateix temps, recorden que els treballadors decideixen lliurement la seva participació o no en l'aturada d'avui.

Segons el dispositiu especial, el Servei Català de la Salut (CatSalut) garanteix el serveis d'urgències i l'activitat programada inajornable d'unitats especials així com la cirurgia coronària, oncologia, transport sanitari urgent i no urgent vinculat a les unitats especials, teràpies respiratòries domiciliàries i diàlisi ambulatòria. La resta de l'activitat programada, com ara visites als centres d'atenció primària o proves diagnòstiques es reprogramarà en els propers dies i es comunicarà als afectats la nova data de forma individualitzada.