Els ferris que acullen agents de la policia i de la Guàrdia Civil allargaran sis dies la seva estada

Els ferris atracats al Port de Barcelona que aquests dies acullen agents de la policia i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya amb motiu del referèndum de diumenge passat allargaran la seva estada almenys fins l'11 d'octubre, segons fonts del Port de Barcelona. Inicialment, els vaixells havien d'abandonar el port de la capital catalana el 5 d'octubre. El govern espanyol va atracar a mitjans de setembre dos ferris al Port de Barcelona amb capacitat per allotjar prop de 3.000 persones i a Tarragona un tercer vaixell, amb capacitat per a 800 persones.

A Barcelona, es tracta de l'embarcació italiana Moby Dada i que pot allotjar més de 1.000 persones, i el també italià Rhapsody, que va atracar aquest dimecres al matí al moll de Lepant i que té capacitat per a 2.000 passatgers més.

Les naus tenen consideració de vaixells d'Estat i el Port de Barcelona tenen l'obligació de permetre que atraquin.