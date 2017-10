L´Estat descomptarà la jornada als funcionaris catalans

El Ministeri d'Hisenda, que té intervingudes els comptes de la Generalitat catalana i que és el que ha de donar el vistiplau al pagament de la nòmina als funcionaris autonòmics, descomptarà la jornada de vaga a aquells empleats públics que hagin secundat l'aturada avui.

Encara que el Govern català ha dit que afavoriria que els funcionaris autonòmics poguessin sumar-se a l'aturada general convocada per l'anomenada Taula per la Democràcia sense que hagin de descomptar-se per això diners de la seva nòmina, fonts d'Hisenda han recordat que els pagaments de la Generalitat estan intervinguts des de mitjan setembre.

Les fonts han assegurat que Hisenda anirà contra el responsable públic que s'hagi compromès a no descomptar la vaga i que es pagarà el que digui la interventora general de la Comunitat, que ha d'incloure el descompte als quals no hagin acudit al seu lloc de treball.

Al setembre va caldre una autorització preceptiva del departament que dirigeix Cristóbal Montoro perquè s'abonessin les nòmines dels funcionaris catalans, ja que la Generalitat no pot disposar dels diners que té en els comptes bancaris si no hi ha una aprovació anterior d'Hisenda per alliberar efectiu.

I perquè hi hagi aquesta autorització, la interventora ha d'enviar certificats de tots els pagaments que necessiten ser abonats, degudament acreditats.

El pagament de les nòmines i el d'altres serveis públics bàsics com sanitat i educació, entre d'altres, està en mans d'Hisenda, que també va acordar una no disponibilitat de crèdit del pressupost de la Comunitat per a aquest any.

Unes mesures que, segons Montoro, es mantindran de manera indefinida, durant tot el temps que calgui per garantir que no s'incompleix la legalitat.

Segons han explicat a Efe fonts sindicals, el Govern és comprensiu amb l'aturada general d'avui a Catalunya i, en conseqüència, cada departament de la Generalitat ha donat indicacions al seu personal sobre com aplicar en la pràctica aquesta flexibilitat davant la protesta contra les càrregues policials durant la jornada del referèndum.

Aquestes fonts han precisat que un d'aquests departaments, per exemple, ha informat als seus treballadors que sempre que es garanteixin els serveis mínims essencials no computarà la seva absència com falta d'assistència al seu lloc de treball.

Altres fonts han afegit que en alguns centres del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) els han dit a alguns treballadors que no fossin a treballar.

L'exercici de la vaga està regulat mitjançant reial decret, que assenyala que "durant la vaga s'entendrà suspès el contracte de treball i el treballador no tindrà dret al sou".