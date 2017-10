Les manifestacions per l'aturada tallen les principals carreteres de Catalunya

Les manifestacions per l´aturada general d´aquest 3-O per protestar contra la vulneració dels drets fonamentals d´aquest diumenge tallen una vintena de carreteres catalanes aquest matí, entre elles principals nusos de comunicació com l´AP-7, l´A-2, la C-25 o la B-23. Així, la circulació està interrompuda a l´autopista AP-7 a Vilablareix, Sarrià de Ter, Cervià de Ter, a Constantí i Cardedeu; a l'A-2 a Bellpuig i al Bruc; a la B-23 a Molins de Rei, a l´Eix Transversal a Rajadell i Gurb; a l'N-II a Medinyà i al Masnou; a la C-16 a Riu de Cerdanya, Sallent i Sant Fruitòs de Bages, a la C-15 a Vallbona d'Anoia, a la C-37 a la Vall d'en Bas i a Manresa; a la C-17 a Ripoll; a la C-252 a Corçà, a la C-63 a Vidreres i a la Vall d'en Bas, a la C-66 a Celrà, a l'N-260 a La Seu d'Urgell, a l'N-340 a Subirats i la T-11 a Tarragona. També hi ha talls a la C-65 a Llagostera, a la C-66 a Cetrà i a la GI-514 a Medinyà.

En canvi, se circula però amb molta dificultat a la Canonja, a l'A-7, amb quatre quilòmetres de cua; a l'AP-7 a Tarragona amb dos quilòmetres; a la B-30 a Sant Cugat del Vallès; a la B-23 al Papiol; a la C-32 a Cornellà i Mataró i a la C-37, a Valls.