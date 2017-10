Mig miler de figuerencs es concentren contra l´atac policial

Sota crits d' «independència» i «els carrers seran sempre nostres» Figueres va condemnar ahir l'actuació policial de l'1-O. Encara amb ressaca post referèndum, més de 500 figuerencs es van concentrar davant l'ajuntament a les dotze en punt del migdia en resposta a l'aturada de cinc minuts convocada arreu.

Els clams a l'uníson enmig de la mobilització de «fora, fora, fora la bandera espanyola» van acabar, pocs minuts després, amb la retirada de la «rojigualda», que va deixar d'onejar al balcó al costat de la senyera, la bandera de Figueres i l'europea. Però es tornarà a posar, S'ha entratal despatx de l'alaldessa que dona al balcó sense demanar-ho ni consensuar-ho

L'alcaldessa, Marta Felip, va carregar en la lectura del manifest conjunt emès per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) contra l'Estat espanyol titllat de «repressor que ha exercit una dura violència davant d'uns ciutadans absolutament indefensos».

Felip també va agrair la participació dels 2,2 milions de persones que el diumenge van participar en el referèndum i va reclamar el suport de les institucions europees i la comunitat internacional «que no pot continuar mirant cap a un altre costat». I afegia Felip als assistents: «ens volien agenollats i ens han trobat drets, ens volien atemorits i ens han trobat valents, ens volien dividits i ens han trobat units».

Un dels moments més emotius es va viure amb el reconeixement a la feina del cos dels Bombers de la Generalitat, que també van assistir en l'acte amb un vehicle decorat amb pancartes a favor de la democràcia.

La consternació per les imatges ahir viscudes -no a Figueres, però sí a altres punts de la comarca i Catalunya- es palpava en l'ambient. Però tot i les fortes càrregues policials, els figuerencs es van expressar ahir sense por. La plaça de l'Ajuntament de la capital de l'Alt Empordà es va quedar petita davant la gran afluència de manifestants que molts van viure amb llàgrimes als ulls.

Durant l'acte també hi va haver parlaments dels portaveus de la CUP i ERC a l'Ajuntament. Per una banda, Natàlia Sànchez (CUP) va agrair la tasca dels voluntaris i veïns que durant el diumenge van protegir els col·legis electorals. Per la seva banda, Agnès Lladó (ERC), va acusar l'Estat espanyol de «feixista» i « incapaç de sortir del que va ser el franquisme». Coincidències o no, el 2 d'octubre és el dia internacional de la no-violència.



Suport entre pobles

Les concentracions es van fer extensives a tot l'Alt Empordà, però una de les més emotives es va viure ahir al vespre a Garrigàs, el primer poble de la comarca que va patir la violència de la Guàrdia Civil. Una multitud vinguda dels pobles veïns va mostrar el seu recolzament i solidaritat en la convocatòria emesa conjuntament entre Garrigàs, Siurana, Sant Miquel, Sant Mori, Vilaür i Palau de Santa Eulàlia davant el centre sociocultural, l'indret que el diumenge es va convertir en col·legi electoral. De fet, aquesta va ser la segona concentració pacífica al poble. A les 12 del migdia se'n va fer una amb una trentena de veïns i la presència d'Agents Rurals.

Durant tota la jornada d'ahir, els Ajuntaments van convocar la ciutadania davant els edificis consistorials per mostrar el rebuig unificat contra l'operació de la Guàrdia Civil i l'Estat. Llocs com la Jonquera, l'Escala o Cadaqués.