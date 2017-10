Milers de persones rebutgen la violència des de la plaça del Vi

Unes 4.000 persones es van concentrar ahir al migdia a la plaça del Vi de Girona per rebutjar la violència policial de l'Estat espanyol en el referèndum de diumenge. La concentració va començar amb un homenatge als bombers, que van ser rebuts entre aplaudiments, i a continuació es va llegir un manifest de rebuig a la violència i demanant a la comunitat internacional que reaccioni davant el que ha passat a Catalunya. «Les imatges de violència i repressió no quedaran en l'oblit», assegurava el manifest, llegit per Anna Grabalosa (Òmnium Cultural), que va finalitzar fent una crida a sumar-se a la vaga d'avui.

La plaça del Vi va quedar petita per acollir les milers de persones que es van voler adherir a la crida de Girona Vota, i que es va celebrar simultàniament a tots els municipis catalans. Milers de ciutadans van acompanyar entre aplaudiments els vehicles dels Bombers fins al centre de la ciutat, i els van fer un passadís perquè avancessin entre els crits d' Els Bombers seran sempre nostres». Alguns ciutadans els van abraçar i els van donar les gràcies, fins que els va rebre una emocionada alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La multitud va continuar cridant proclames com «hem votat!» i «els carrers seran sempre nostres» fins acabar demanant la dimissió del delegat del Govern estatal a Catalunya, el gironí Enric Millo. Entre els assistents hi havia, a banda de pràcticament tots els regidors de Girona (excepte PP i Ciutadans), el delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, i diputats com Joan Olòriz, entre altres.



«No caurà en l'oblit»

A continuació, la representant d'Òmnium Cultural va llegir el manifest unitari, el que es va poder escoltar a totes les places catalanes. «Les imatges de repressió i violència que vam veure ahir no quedaran mai en l'oblit», va indicar, tot assegurant que es tracta d'una «operació dictada pel govern de l'Estat, que n'és el responsable últim». De la mateixa manera, va demanar respecte per a totes les persones que van voler exercir diumenge el seu dret a vot i molt especialment els que no van poder fer-ho. Finalment, va acabar demanant a la comunitat internacional que reaccioni davant del que ha succeït aquest cap de setmana. «La comunitat internacional no pot fer veure que a Catalunya no passa res», va demanar.

La concentració va finalitzar amb crits d'independència, aplaudiments i amb un grup d'estudiants que van arribar amb les mans alçades i pintades de blanc.



«Un abans i un després»

En acabar la concentració, Madrenas va assegurar que la jornada de diumenge suposa «un abans i un després» i que «el poble ha parlat alt i clar». Madrenas va assenyalar que «nosaltres estem per escoltar la veu del poble, que ha mostrat ferm la voluntat d'autodeterminació de Catalunya; estarem al costat del Parlament i del president Puigdemont amb l'estratègia que creguin més convenient per arribar-hi».

«Volem exercir el dret a l'autodeterminació i amb el que va passar ahir ens l'hem ben guanyat», va afirmar l'alcaldessa de Girona enmig de la plaça. «Som aquí per condemnar de forma enèrgica i units com un sol poble els fets dramàtics que va viure ahir la ciutat i tants pobles de Catalunya», va indicar Madrenas. «És important que mantinguem a la memòria el que va passar ahir. No podem oblidar com gent pacífica que actuava de forma pacífica va acabar represaliada de manera violenta i brutal», va afegir.