Moció contra l'alcalde socialista de Setcases

L'1 d'octubre i la repressió policial tenen repercusions envers la presència del PSC als ajuntaments de la Garrotxa i el Ripollès. Just després del referèndum el regidor de l'equip de govern de Setcases Santi Molas ha publicat que ahir va presentar una moció contra l'alcalde Carlos Fernández (IdS-CP). Fernández és alcalde des del 2011

El motiu és que l'alcalde no va signar cap decret electoral per obrir cap col·legi electoral el dia 1 d'octubre. La moció es resoldrà el proper dimarts 17 d'octubre en un ple a les 12 hores del migdia.

L'Ajuntament de Setcases funciona amb el sistema d'agrupacions d'electors. És un sistema que es fa servir en pobles petits. Els votants poden escollir entre persones i no entre llistes.



Crits contra el PSC

La concentració davant de l'Ajuntament d'Olot va aplegar més de dues-centes persones. Els assistents estaven emocionats per les imatges de les accions policials del dia 1 d'octubre.

L'acte va ser conduït per l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT). L'alcalde va recriminar les accions policials contra l'1 d'octubre i va demanar 5 minuts de silenci per les persones ferides en la repressió policial i un final amb el cant dels segadors.

Després del silenci, un dels presents va demanar per la presència del PSC a l'acte i el regidor d'Ensenyament, Jaume Mir (PSC), va alçar el braç. Va ser quan l'espontani va cridar: «Fora el PSC» i tots els presents el van seguir. L'alcalde els va demanar que paressin de cridar.

A l'acte, va assistir un grup de bombers amb vestits vermells i cascs que van cridar contra la repressió policial. Els bombers van ser aclamats per la gent.

Després del cant dels segadors, l'alcalde va donar l'acte per acabat. Això no obstant, els bombers des del camió van fer sonar les sirenes i un d'ells va cridar consignes per la finestra.

La gent va respondre amb aclamacions als bombers i durant una estona per les parades del mercat es van sentir crits i exclamacions.