Onze jutjats catalans obren diligències arran de les actuacions de l'1-O

Un total d'onze jutjats catalans que aquest diumenge estaven de guàrdia tenen diverses diligències obertes per denúncies contra els Mossos d'Esquadra per la suposada passivitat a permetre l'obertura de col·legis electorals, i contra la policia espanyola i la Guàrdia Civil per lesions contra votants. El Govern també ha estat denunciat per delictes de revelació de secrets per l'ús de dades personals.

Paral·lelament, la Fiscalia està estudiant «les possibilitats legals de tractament» dels fets ocorreguts durant l'operació policial per impedir la votació del referèndum català, en relació amb «tots els fets i partícips», segons van informar ahir fonts fiscals. A l'espera del resultat d'aquesta anàlisis, la Fiscalia decidirà definitivament quina serà la seva actuació.

Sindicats de la Policia i associacions de la Guàrdia Civil van lamentar l'«escandalosa» actuació i «vergonyosa lleugeresa» per impedir la celebració del referèndum per part dels Mossos d'Esquadra i van anunciar accions legals contra el seu responsable, Josep Lluís Trapero. Ahir, dues de les tres associacions de fiscals van acusar els responsables del Govern i del Parlament català, i també els Mossos, de posar en perill l'Estat de dret a l'incomplir les lleis i les resolucions judicials.



Fora dels afers nacionals

Els cinc sindicats de la Policia Nacional han instat el Govern central a replantejar-se la inclusió dels Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), després del seu «desacatament» al manament judicial a Catalunya i per ser aquest un òrgan que afecta la seguretat nacional. El portaveu nacional del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Ramón Cossío, ha recordat que la presència dels Mossos d'Esquadra en el CITCO s'havia demanat al juliol. No obstant això, ha afirmat que en aquell òrgan «es tracten qüestions de seguretat nacional», pel que demanen a l'Executiu que «es plantegi la presència dels Mossos» després de veure «que desobeeixen un mandat judicial i del ministeri de l'Interior».



Continua la tensió

Agents de la Guàrdia Civil van realitzar el diumenge al vespre una breu càrrega contra un grup de manifestants que els increpaven i es concentraven a les portes del seu hotel a Calella per impedir-los entrar, un succés que es va saldar amb un agent ferit.

Els agents asseguren que van haver de carregar perquè els Mossos d'Esquadra, que havien establert un cordó de seguretat per aïllar els manifestants, es van mostrar passius mentre aquests els llançaven objectes, un dels quals va ferir a la boca un dels agents de l'institut armat.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van indicar que, després de ser alertats de la presència dels concentrats per la Guàrdia Civil, van anar al lloc a mitjançar i van establir un cordó de seguretat que alguns membres de l'institut armat es van saltar i van usar llavors les seves porres extensibles contra els manifestants. La situació es va normalitzar poc abans de la una de la matinada

Les actuacions no es van acabar aquí, i durant la jornada d'ahir diversos hotels de Calella, entre ells el Palmeres, el Catalonia i el Vila, van instar els 500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a que abandonessin les seves instal·lacions després del referèndum. El representant de l'empresa gestora de l'hotel, David Coll, va explicar que la decisió s'havia pres després dels aldarulls que van protagonitzar els agents durant la nit contra un grup de ciutadans que es manifestava al carrer. Coll va assegurar que la Guàrdia Civil els va enganyar perquè van dir-los que eren agents de reforç davant l'amenaça gihadista a Catalunya i no unitats pensades per intentar boicotejar el referèndum. «La sensació d'haver-los tingut a casa és horrorosa. Mai més agafarem aquesta púrria», va etzibar.

L'hotel Travé de Figueres, on s'allotgen efectius de la policia espanyola, els farà marxar avui, també arran de les càrregues de l'1-O. La direcció de l'establiment ha anunciat la decisió a través d'un breu comunicat que ha penjat a través de Facebook i responent a preguntes de diversos usuaris.