Les reaccions al discurs del rei

Margarita Robles (PSOE)

Preocupació a Podemos

Pablo Iglesias: "No en el nostre nom"

Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 3, 2017

El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos dialogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia — Irene Montero (@Irene_Montero_) October 3, 2017

El Rey acaba de hacer el discurso más irresponsable en 44 años de monarquía constitucional.



Une su destino al del Gobierno.



Un desastre. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) October 3, 2017

Un Jefe del Estado que nadie votó apoyando sin fisuras al PP. Fin de la monarquía. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) October 3, 2017

Si alguien tenía alguna duda, hoy se ha confirmado que el Rey Felipe VI es parte del problema — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) October 3, 2017

¡Ni un llamamiento al diálogo! El jefe de Estado acaba de enrocarse en la posición más infame: la falta de política. ¡Viva la República! — Alberto Garzón (@agarzon) October 3, 2017

España necesita esperanza y liderazgo.El Rey ha dado la cara por todos.Es momento de actuar para garantizar la unión de todos los españoles pic.twitter.com/2Do8mt5ho6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 3, 2017

Susana Díaz comparteix la defensa de la democràcia feta pel Rei

Comparto la defensa de la Constitución, la democracia y la convivencia de todos los españoles que ha hecho el Rey. https://t.co/c9x58ZVKOW — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) October 3, 2017

El PP demana als altres partits s'uneixin al missatge de "responsabilitat" del Rei

Colau lamenta que el Rei no hagi esmentat als ferits ni apel·li al diàleg

La portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha valorat avui la crida que el Rei ha fet en el seu discurs a la "serenitat, l'entesa i la concòrdia" i ha considerat que aquest enteniment , per la seva pròpia naturalesa, "no té límits i aquest és un aspecte molt positiu en aquest moment".Després d'una conferència-col·loqui al Club Siglo XXI, Robles ha comentat que per avançar en la situació que tenim és "molt important" que hi hagi serenitat, entesa i concòrdia, "que són molt necessaris per a resoldre un problema de tanta importància com el que tenim en aquest moment a Catalunya ".Podemos no amaga la seva preocupació després del missatge de Felip VI davant la crisi a Catalunya, ja que creu que el Rei ha perdut l'oportunitat de ser part de la solució i ha demostrat una "nul·la capacitat" per entendre Espanya en dirigir només a una part dels espanyols i unir el seu destí al del PP.Així ho destaquen a Efe fonts de la direcció de Podem en valorar el discurs en què Felip VI ha subratllat la "deslleialtat" de les autoritats independentistes i la "responsabilitat dels legítims poders de l'Estat" per "assegurar l'ordre constitucional".El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticat avui el missatge en què el rei Felip VI ha assenyalat la "deslleialtat inadmissible" de les autoritats catalanes i li ha contestat: "No en el nostre nom "."Com a president d'un grup parlamentari que representa més de 5 milions d'espanyols, li dic al Rei no votat: no en el nostre nom", ha escrit Iglesias a Twitter.Amb les seves crítiques han coincidit la resta de dirigents de Podemos, entre ells el seu portaveu al Congrés, Irene Montero, qui assenyalava en la mateixa xarxa social: "El Rei no ha representat als milions de persones que volem diàleg. Es compromet amb el PP però no amb Espanya ni amb la democràcia ".Igualment, el portaveu de Podem al Senat, Ramon Espinar, afirmava que "el Rei acaba de fer el discurs més irresponsable en 44 anys de monarquia constitucional. Uneix el seu destí al del Govern. Un desastre".Contundent també ha estat el coordinador general de Catalunya en comú i portaveu de en comú podem al Congrés, Xavier Domènech, en afirmar: "Un cap de l'Estat que ningú va votar donant suport sense fissures al PP. Fi de la monarquia".També a Twitter, l'eurodiputat Miguel Urban ha destacat que "si algú tenia algun dubte, avui s'ha confirmat que el Rei Felip VI és part del problema".Finalment, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, emfatitzava: "Ni una crida al diàleg! El cap d'Estat acaba d'enrocar-se en la posició més infame: la manca de política. Visca la República!".Rivera diu que el Rei "ha donat la cara per tots"El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat avui que amb el seu discurs televisat d'aquesta nit el Rei "ha donat la cara per tots", i ha subratllat que Espanya "necessita esperança i lideratge" ."És moment d'actuar per garantir la unió de tots els espanyols", afegeix el dirigent de la formació taronja a través del seu compte de Twitter en un comentari sobre l'al·locució del Monarca.La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha recalcat avui que comparteix la defensa de la democràcia que ha fet el Rei Felip VI en el seu missatge dirigit avui als espanyols.El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha valorat aquesta nit que el Rei hagi subratllat el seu compromís amb la legalitat i amb l'Estat de dret i ha demanat als altres partits que se sumin al missatge de "concòrdia i responsabilitat" que ha donat Felip VI.Després d'escoltar el discurs del Rei davant la crisi a Catalunya, Casado ha assenyalat, en declaracions a la seu nacional del PP, que un cop més la Corona "és garant de la concòrdia, la convivència, la legalitat i per descomptat de la continuïtat històrica d'Espanya ".L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat avui que en el discurs que ha pronunciat el Rei amb relació a la situació creada a Catalunya no hi hagi hagut cap menció de les persones ferides l'1-O i no hagi fet "cap apel·lació al diàleg".