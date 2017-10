Vaga General Catalunya 3 d'octubre | Milers de ciutadans protesten per violència policial davant escoles de l'1-O

Milers de persones s'han congregat avui als col·legis de tot Catalunya on van intervenir la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, per mostrar el seu rebuig a les càrregues policials i mostrar missatges de pau.

La concentració més majoritària s'ha produït davant l'escola Ramon Llull, on hi va haver una important càrrega policial, i on milers de ciutadans han fet ofrenes florals i han proliferat consignes com "aquest poble és imparable".

A aquesta protesta han assistit representants polítics i institucionals com la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí (exdirigent de l'ANC), i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha manifestat sentir "molta emoció davant l'escola" i ha afirmat que les escoles de Barcelona són un "model de convivència que ens representen al crit de som gent de pau".

Des de les portes d'aquesta escola, ha partit una manifestació encapçalada per la pancarta "la dignitat d'un barri ens fa forts com a poble".

Davant les portes de l'escola Mediterrània de Barcelona, on la càrrega policial va causar diversos ferits, els concentrats han exhibit una urna, mentre cridaven la consigna "hem votat".

A l'interior del centre educatiu, s'ha penjat una pancarta amb el missatge "aquí hi va haver violència injustificada i arbitrària. Gràcies veïns/es per defensar l'escola".

També centenars de veïns s'han congregat davant les portes de l'Institut de Secundària Joan Fuster de Barcelona, que va ser un dels primers on va entrar la Guàrdia Civil l'1-O després de rebentar una porta.

La reixa perimetral exterior del centre educatiu ha quedat decorada amb flors, símbols de pau i cors elaborats pels alumnes, a més de per flors naturals.

A l'IES Pau Clarís, per l'escala interior del qual van caure rodant diversos ciutadans arran de la càrrega policial, els ciutadans han penjat a la façana missatges com "Som pacífics. Volem ser lliures", "No més violència", "Ni oblit ni perdó", o "Mai més ningú ens privarà dels nostres drets. Catalunya lliure".



Vaga general a Girona

Davant l'escola Verd de Girona, a la qual assisteixen les filles del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i on van quedar ferides diverses persones, s'han manifestat diversos centenars de ciutadans, entre ells diversos bombers, que han irromput en aplaudiments, durant la vaga general a Catalunya del 3 d'octubre.

Davant del col·legi electoral d'Esponellà (Pla de l'Estany) també s'han congregat centenars de ciutadans que portaven banderes independentistes i als quals s'han sumat diversos alcaldes de la zona del Pla de l'Estany, que han exhibit les seves vares en alt.

Centenars de veïns ha dut a terme una concentració silenciosa asseguts a terra davant l'escola La Mariola de Lleida.

L'IES Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat, l'alcaldessa del qual, Nuria Marín, es va encarar amb la Policia Nacional per demanar-los que se n'anessin, també ha congregat centenars de ciutadans que han portat flors i han protestat per la violència exercida per la policia. EFE