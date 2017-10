Viatgers de Rodalies aplaudeixen l'aturada general

La jornada del 3 d'octubre comença amb certa normalitat a l'estació de Rodalies de Mataró, malgrat l''Aturada de País' convocada per aquest dimarts per condemnar l'actuació dels cossos de seguretat espanyols durant la celebració del referèndum. Durant l'aturada s'han establert serveis mínims del 33%, però tot i això, i a diferència del que passa habitualment durant altres jornades de vaga o alteracions del servei de trens, els usuaris viuen el 3-O amb tota normalitat: "El que ha passat és molt greu i esperem que mai més ho tornem a veure, ni jo ni els meus fills", assegura en Pere, mestre d'una escola de Calella, on justament, s'han produït algunes de les escenes més colpidores amb agents de la Guàrdia Civil de paisà carregant contra ciutadans.

Aquest mestre de Calella assegura que va a la feina per complir amb els serveis mínims que aquest dimarts ofereix el centre, amb l'objectiu que si alguns pares es veuen obligats també a anar a treballar, puguin deixar els seus fills amb normalitat a l'escola: "Hi he d'anar perquè algú ha d'estar pels nens", explica.

Un altre dels viatgers que va a la feina a primera hora del matí, però convençut de la necessitat de la vaga, és en Robert: "Està molt bé que el poble es manifesti", explica a l'hora que es lamenta que la seva "complexa" situació no el permet deixar de treballar. Robert condemna l'acció de la policia espanyol i la Guàrdia Civil i els retreu que l'1-O només volguessin "merder".

Tampoc pot deixar d'anar a treballar la Xesca, una altra usuària convençuda d ela necessitat de la vaga d'aquest 3 d'octubre: "El que sí faré és plegar abans per poder anar a la manifestació de Barcelona", explica. Aquesta usuària habitual de Rodalies diu que cal mobilitzar-se "pels drets i la dignitat de les persones, el respecte i la tolerància".

A l'estació de Mataró els trens passen amb certa fluïdesa i tot i la disminució del servei, el seguiment de l'aturada arreu del país fa que tampoc es visquin gran aglomeracions a les andanes, ni escenes d'indignació per part dels usuaris. La jornada es desenvolupa, a primera hora, amb tota normalitat.



Serveis mínims a Rodalies

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment han establert un dispositiu de serveis mínims a Renfe, tant per la jornada de l''Aturada de País' com per a les jornades de vaga previstes en dies successius i fins al 13 d'octubre.

L'ordre estableix que tant Rodalies com Regionals prestaran un servei del 33% durant tot el dia. D'altra banda, la mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 76%.