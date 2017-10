Uns 80 tractors omplen la Rambla de Figueres

El centre de Figueres va quedar ahir bloquejat per la segona concentració del dia, aquesta convocada per Unió de Pagesos. En total, segons el coordinador nacional, Joan Caball, a la Rambla hi van aparcar una vuitantena de tractors.

Centenars de persones es van tornar a concentrar al centre de la capital per tornar a mostrar el rebuig a la violència policial. A les 6 en punt de la tarda la Rambla era plena a vessar de gent i tractors. Es va desenvolupar sense incidents i es va viure amb un to festiu.

Unió de Pagesos va qualificar la jornada de país «d´èxit». El seu coordinador va aplaudir la «resposta pacífica, contundent i democràtica» i va exigir «la immediata retirada dels cossos de seguretat de l´Estat». Bombers, pagesos, educadors i l´entitat ecologista Salvem l´Empordà van protagonitzar els parlaments de la concentració.

Poc abans que els rellotges marquessin les 6, una trentena de persones amb banderes espanyoles es va concentrar a la plaça de la Font Lluminosa, a pocs metres de la Rambla.

Bombers, SEM, Guàrdia Urbana i Mossos d´Esquadra van generar un cordó d´agents per evitar que el grup es barregés amb la resta de manifestants i hi hagués aldarulls i confrontacions.

La trobada entre uns i altres va derivar en un intercanvi de càntics. Uns entonaven «No nos engañan, Cataluña es España» contra els crits de «fora, fora, fora la bandera espanyola».

Finalment, la tensió va quedar en no res i el grup de manifestants minoritari va optar per desistir en l´intent d´entrar a la Rambla amb rojigualdas.