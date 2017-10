Unes 8.000 persones inunden els carrers de Figueres contra les càrregues policials

Més de vuit mil persones van omplir ahir Figueres en una de les concentracions reivindicatives celebrades a les comarques gironines. Amb un capçalera representativa de diferents moviments van recórrer la ciutat a crits d´ «els carrers seran sempre nostres» o «independència».

Amb una pancarta inicial «Contra la repressió i per les llibertats» es van agrupar ahir milers de persones de diferents col·lectius. La Rambla va ser el punt de sortida, on en un primer moment es van congregar mig miler d´assistents però que ràpidament van anar augmentant. A primera hora del matí davant el local de la CUP, a la plaça Triangular, els organitzadors havien començat els prepartius pel primer acte massiu del dia a la ciutat.

Al punt de sortida a la Rambla, un portaveu es va adreçar als presents. «Hem aturat el país», va dir i «ara és impossible saber per quants punts estan tallades les ­carreteres» complint l´objectiu de col·lapsar les principals carreteres. Des d´aquí es va iniciar un recorregut fins a la plaça de la Palmera i des d´aquí per diferents ­carrers fins la plaça de l´Ajuntament. La xifra d´assistents es va anar incrementant i les xifres inicials van ser ràpidament superades. Fins a vuit mil persones, segons la Guàrdia Urbana, van acabar seguint el recorregut per Figueres.

A crits de «Defensar la terra no és cap delicte», o «Fora les forces d´ocupació» van anar fent un recorregut que va passar per l´avinguda Salvador Dalí, totalment col·lapsada. A la plaça de l´Ajuntament una jove es va situar a les portes de la casa consistorial amb una bandera espanyola. Els manifestants cridaven just en aquest punt «fora, fora la bandera espa­nyola» però en referència a la del balcó municipal, on el dia abans en una altra concentració va ser retirada. L´Ajuntament va optar per restituir-la i l´alcaldessa en un tweet ja va manifestar que no compartia la manera com s´havia despenjat.

Els assistents a la concentració van fer un recorregut encapçalats per una petita banda que amenitzava el camí. Un dels punts calents per on van passar va ser la caserna de la Guàrdia Civil de Figueres, tot i que ni s´hi van aturar.

El final de la cercavila va ser la Rambla, on es va donar per tancada la concentració però preparats per continuar amb altres accions durant la resta de la jornada.

Cs denuncia

El portaveu de Ciutadans a l´Ajuntament de Figueres va denunciar a la policia local la retirada de la bandera espanyola en la concentració de dilluns. Amelló considera que l´Ajuntament va incomplir la llei i que la retirada de la rojigualda es va produir «amb el silenci i consentiment còmplice del govern municipal».

El portaveu carrega durament contra l´alcaldessa, Marta Felip, per haver permès «irresponsablement l´accés a la balconada de l´Ajuntament a diversos individus».

El mateix dilluns, Felip, tot i haver somrigut a la baixada de la bandera, va publicar un piulada on assegurava que no compartia la manera com s´havia despenjat i matisava «no pel fons, sí per la forma.