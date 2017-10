Les associacions de guàrdies civils diuen que els agents a Catalunya se senten «abandonats» i tenen la moral «per terra»

Les associacions de guàrdies civils han comparegut aquest dimecres a la Comissió d´Interior del Congrés i han assegurat no només que no hi va haver "actuacions de violència inusitada" durant l´1-O. "Ha estat una actuació d´acord a la legalitat i recolzada per l´autoritat judicial", han apuntat abans d´afirmar que el que van fer els agents va ser "protegir els drets dels ciutadans".

Els portaveus d´ASIGC, Unión de Oficiales, AEGC i Unión de Guardias Civiles, entre altres, han criticat el govern espanyol per la situació en que es troben els agents a Catalunya i han acusat els Mossos de "deslleialtat". Segons han afirmat, els agents que estan a Catalunya "estan essent sotmesos a una criminalització" i són "assetjats" per haver "defensat la Constitució". També han apuntat que se senten "abandonats". "El Ministeri de l´Interior hauria d´animar els Guàrdies Civils que estan allà, perquè la seva moral està per terra", ha afirmat José Francisco Silva, president de l´Associació d´Oficials de la Guàrdia Civil.

En declaracions abans d´assistir a la comissió, han apuntat que l´actuació dels agents durant l´1-O va ser "impecable" i que "no hi va haver càrregues". "Hi va haver desallotjaments amb els mitjans que la llei ens permet", ha afirmat el vicepresident de l´Associació Espanyola de Guàrdies Civils, Raúl Lobato.

El portaveu de l´Asociació pro Guàrdia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo ha criticat durament el ministre Zoido, que "ha deixat sols" els agents a Catalunya en "situacions on no ens hem pogut defensar, segrestats als hotels on estàvem ubicats, sense poder moure´ns lliurement pel carrer sense ser assetjats o agredits, i no ens hem pogut defensar".

Ramírez Trejo ha criticat també durament els Mossos d´Esquadra que tenien ordre de complir una ordre judicial –sobre el tancament dels col·legis de l´1-O- i "no l´ha complert". "Ara el que cal fer és veure qui són els responsables i que es prenguin les mesures judicials adequades", ha dit, i "esperem que s´aclareixi i el jutge acordi el que correspongui".

Segons ha afirmat, els comandaments dels Mossos "han abandonat l´odre de la legalitat i han assistit a l´ordre dels polítics", mentre que els Guàrdies Civils que viuen a Catalunya són objecte d´un "assetjament".

"Les nostres famílies han estat assetjades a casa seva i els fills de guàrdies civils han estat discriminats", ha afirmat, perquè "no era concebible que es produïssin aquests assetjaments a les cases quarter, que és on viuen les nostres famílies".

El vicepresident de l´Associació Espanyola de Guàrdies Civils Raúl Lobato, també ha acusat de "deslleialtat" els Mossos, que "estan permetent els escratxes". "S´han vist imatges vergonyoses". També ha criticat el govern espanyol: "El sentiment que hi ha ara és d´impotència, perquè estem allà per protegir l´ordre públic i ens estan assetjant a nosaltres" mentre que "els que ho haurien de fer, que són els Mossos, no ho estan fent".