La Fiscalia investiga per un delicte d'odi l'expulsió dels policies dels hotels

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha ordenat obrir una investigació per un possible delicte d'odi i discriminació els casos d'expulsió dels agents de la policia espa­nyola i la Guàrdia Civil dels hotels de Calella i Pineda de Mar. La fiscal en cap de Barcelona, Ana M. Magaldi, ho ha encarregat al fiscal especial per delictes d'odi Miguel Ángel Aguilar que, al seu torn, ja ha sol·licitat a una unitat adscrita del cos de la policia espanyola que reculli informació. L'escrit precisa que es podrien haver produït amenaces i coaccions als propietaris dels hotels per part dels ajuntaments, amb l'objectiu d'obligar-los a abandonar les instal·lacions.

El decret del fiscal recull que les xarxes socials estan difonent un document en què el gerent d´un hotel hauria afirmat que, després de reunir-se amb els responsables de l'Ajuntament de Pineda, es veien obligats a desallotjar els agents davant «l'amenaça» de tancar-los els establiments durant cinc anys. Per contra, l'Ajuntament de Pineda de Mar i els hotels Checkin Mont-palau i Checkin Pineda han emès un comunicat conjunt assegurant que la decisió d´avançar dos dies la sortida dels agents de la policia espanyola allotjats respon a raons de seguretat i té per objectiu «garantir la convivència» al municipi. Concretament, manifesten que en una reunió amb representants del govern municipal i la cadena hotelera es va acordar «de mutu acord» que la sortida es produiria en el transcurs d'ahir. «En cap cas hi ha hagut cap mesura de pressió a l´hora de prendre aquesta decisió i desmentim que l´Ajuntament hagi amenaçat l´establiment hoteler amb el tancament», van precisar.

Ahir al matí, sobre aquest assumpte, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va citar d'urgència a la cúpula d'Interior i posteriorment es va reunir amb el president del Govern, Mariano Rajoy. Zoido, que ha prorrogat fins al dia 11 l'estada dels vaixells per allotjar policies a Catalunya, va assenyalar directament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com a inductor de l'assetjament i de l´«odi» que pateixen els agents. També ha frenat la sortida dels agents dels hotels, ordenant que hi continuïn.

Per altra banda, la Fiscalia va avalar també ahir l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O afirmant que no va afectar «en absolut la convivència ciutadana» i recrimina al Govern que convoqués «de forma irresponsable» els ciutadans en concentracions «tumultuàries» en els col·legis electorals. El ministeri públic s'oposa, així, a investigar l'actuació global dels dos cossos i demana que s'indagui només la intervenció dels agents en un local de votació, a l'escola Jesuïtes de Sant Gervasi. L'escrit, presentat al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona que va rebre la denúncia de la Generalitat contra les càrregues policials, també assegura que els ferits –la majoria «molt lleus- representen només un «0,037%» dels concentrats a les seus.