La Garrotxa queda incomunicada per carretera durant onze hores

La Garrotxa va estar desconnectada les comarques de llevant des de les 6 de la matinada fins a les 17 hores de la tarda d´ahir. L´única carretera oberta tot el dia va ser la N-260 per la Vall de Bianya en direcció als dels túnels de Collabós i el Ripollès.

A les 11 del matí, les entrades als túnels de Bracons per la rotonda del polígon de les Serres a la Vall d´en Bas. A la mateixa rotonda, els piquets també havien tallat l´entrada als túnels de Sant Esteve d´en Bas per la C-152. A la rotonda de les Serres hi havia més de cent persones i la carretera estava tallada amb roques i pneumàtics. Al voltant de les 12 del migdia, una columna de 30 tractors va travessar les Preses i va reforçar la barrera. Van instal·lar tractors als accessos. Durant bona part de la jornada hi va haver camions retinguts a la C-63 que volien fer servir al giratori de les Serres per entrar a Besalú o entrar als túnels de Bracons. A l´altra part de la comarca, l´autovia estava tallada poc abans de Besalú i també ho estava la N-260. Els piquets van posar una barrera de pneumàtics i de tractors que abastava els 4 carrils de l´autovia. També hi havia una cua de camions retinguts.

A Argelaguer, els Mossos d´Esquadra avisaven que la ruta estava tallada. Si algun conductor insistia el desviaven cap a la vella N-260. En aquesta carretera hi havia una cua de turismes i furgonetes que havia d´esperar o girar enrere sense problemes. Al voltant de les 17 hores, els piquets van treure les barreres perquè la gent pogués assistir a la manifestació unitària d´Olot. Abans, fileres de gent de Sant Joan les Fonts i la Canya pujaven per la GI-522 a peu per ajuntar-se a la manifestació d´Olot. També van dirigir-se a Olot gent de les Planes, Sant Feliu de Pallerols i de la major part de localitats de la comarca.

Milers de persones es van reunir a la plaça Major d´Olot que no va poder encabir una multitud que s´estenia pels carrers laterals. La concentració va tenir l´acte final al Firalet, davant de l´Ajuntament. Van parlar els polítics i els representants de la major part de les associacions i grups socials de la comarca. Durant tot el dia, el comerç va estar tancat i la indústria aturada. Al matí, van obrir alguns supermercats, però poc després van tancar. La sensació era d´aturada total, però tranquil·la.