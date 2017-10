Girona rebutja la violència policial amb una resposta massiva al carrer

Alguns en deien vaga, d'altres feien servir el concepte d'aturada nacional, però fos com fos el propòsit de la iniciativa havia quedat ben clar a tothom: s'havia de sortir al carrer. Milers de gironins, prop de 10.000 segons l'Ajuntament de Girona, es van congregar ahir davant de la seu de la Generalitat per condemnar les actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil diumenge passat.

Prèviament a la concentració de les dotze del migdia, una manifestació amb prop de 8.000 assistents havia recorregut els car­rers de la ciutat i havia ocupat el vestíbul de l'estació del Tren d'Alta Velocitat. La majoria dels seus participants es van dirigir després cap a la trobada majoritària, a la qual també s'havien sumat els que s'havien concentrat a les escoles, 3.000 al CEIP Verd i 2.000 més vinguts de l'escola Bruguera.

Durant gairebé una hora els assistents es van mantenir ferms i decidits al seu lloc cridant consignes en favor de la independència, reclamant als cossos de seguretat estatals que marxin de Catalunya com més aviat millor i demanant també la dimissió del delegat del govern espanyol, Enric Millo, el qual no fa gaire s'havia proposat declarar persona non grata a la ciutat gironina.

«Fora les forces d'ocupació», «Independència», o la ja coneguda «Els carrers seran sempre nostres» van ser els càntics més repetits. I, de fet, pel que fa a l'ocupació dels carrers, els assistents no s'equivocaven pas. Malgrat s'havia convocat oficialment davant de la seu de la Generalitat, la gran afluència de persones que hi van participar van fer que els carrers paral·lels, la gran via Jaume I i una bona part de plaça Catalunya s'omplissin a vessar.

L'ambient que es respirava era totalment festiu i el tipus de perfil dels assistents no podia ser més variat. Des de famílies carregant els seus fills petits en braços, gents gran que s'havia acostat fins al lloc sense acabar d'entrar al cor de la concentració, i fins a joves amb gossos vestits de groc i vermell.

Varietat de colors

La gran majoria de banderes que onejaven als carrers eren independentistes, però durant la jornada d'ahir van guanyar protagonisme les persones que, precisament, portaven la bandera de l'Estat espanyol. Una de les grans ovacions la va rebre un manifestant que en portava una a l'esquena i que lluïa un cartell entre mans on posava «No vull independència però no puc quedar-me a casa mentre colpegen el meu poble».

Aquestes no eren les úniques pancartes que es van poder visualitzar. Missatges com «Alguns finals són feliços i d´altres necessaris», «Més dignitat, menys barbaritat» o «Sols el poble salva el poble» van passejar-se pel centre de Girona fins ben bé les dues del migdia, alguns d'ells fins i tot sense acabar de marxar del tot per preparar-se ja per a la manifestació de la tarda, que havia de començar a les sis.

Marxa de togues

Un dels col·lectius que es van sumar a la concentració van ser la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Girona. La institució havia anunciat un dia abans que hi seria present per tal de condemnar els fets que havien succeït diumenge passat, la jornada en què es va celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, marcat per una forta repressió per part de la policia de l'estat i la Guàrdia Civil.

Paral·lelament, el grup d'advocats Voluntaris pel Dret de Defensa va aprofitar per condemnar «la crueltat de les intervencions, que sobrepassen totes les previsions que es puguin realitzar en una societat democràtica i moderna» assegurant també que «aquests fets seran objecte de denúncia i de les accions legals que estiguin al nostre abast, per tal que tinguin una resposta justa».