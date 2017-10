JxSí i la CUP plantegen un «ple ordinari excepcional» dilluns que ve

JxSí i la CUP han proposat un ple per dilluns per tal de valorar les conseqüències de l'1-O a través d'una compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. És el que han plantejat els grups independentistes en la reunió extraordinària de la Junta d'aquest dimecres al Parlament, segons fonts parlamentàries. Malgrat la reunió, l'ordre del dia encara no s'ha fixat a l'espera que JxSí i la CUP entrin a registre la petició de compareixença de Puigdemont, ara per ara l'únic punt que hi hauria l'ordre del dia. Això podria suposar una nova reunió de la Mesa i la Junta al llarg d'aquest dimecres.