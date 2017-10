L´aturada de país fa caure el consum elèctric prop d´un 14%

L'aturada de país convocada per la Taula per la Democràcia es va deixar notar de manera rellevant en el consum elèctric que va baixar entre l'11% i el 14% en diferents franges horàries del dia en relació amb una jornada habitual, segons càlculs elaborats per la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. D'aquesta manera, el consum d'energia es va situar en xifres equivalents a les que es registren en un dissabte, quan una gran majoria de sectors empresarials no realitzen la seva habitual activitat econòmica per complir amb el descans del cap de setmana.