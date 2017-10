Milers de persones es manifesten al centre de Barcelona per rebutjar la intervenció policial

Milers de persones es van manifestar ahir a la tarda al passeig de Gràcia de Barcelona contra l'actuació policial de l'1-O, en una mobilització impulsada pels sindicats CGT, Intersindical CSC, COS i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) amb motiu de la vaga general convocada ahir. La manifestació va arrencar al voltant de les 18.10 des de la confluència del passeig de Gràcia amb el carrer Provença, encapçalada per una pancarta amb el lema: «Contra la repressió i en defensa de les llibertats». Encara que la manifestació de la CGT i aquests altres sindicats havia de sortir dels Jardinets de Gràcia, la concentració de centenars de manifestants al passeig de Gràcia va fer que la marxa avancés la seva capçalera diversos carrers més endavant.

La manifestació va discórrer en un clima festiu, amb milers de persones, abillades amb estelades, de diversos sindicats o fins i tot amb banderes de l'Espanya republicana, corejant consignes a favor de la independència. Encara que la CGT i altres tres sindicats eren els convocants originals de la manifestació, centenars de persones que van participar en protestes pel centre de Barcelona contra les càrregues policials de diumenge es van voler sumar a la mobilització d'ahir a la tarda. «Els carrers seran sempre nostres», «Fem fora els forces d'ocupació» o bé «Hem votat» van ser algunes de les consignes que van cridar els participants en la marxa.

Un dels pocs moments tensos que es va viure al llarg del dia va ser a primera hora de la tarda, quan un grup de manifestants va «insultar i amenaçar de mort» a l'equip del programa Al Rojo Vivo de La Sexta i al seu director, Antonio García Ferreras, que es van veure obligats a sortir escortats del Parlament de Catalunya, on havien passat el matí seguint l´aturada. Segons va informar Ferreras a la pàgina web de La Sexta, l´equip del programa va acabar sent envoltat per cinc agents dels Mossos d'Esquadra «per evitar mals majors». A Lleida, milers i milers de persones es van manifestar a la tarda pels carrers per fer visible el seu rebuig a les actuacions violentes protagonitzades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'1 d'octubre. Van ser molts els lleidatans que van sortir al carrer en una mobilització històrica a la capital del Segrià per expressar així la seva indignació, davant uns fets que molts veïns de Lleida van viure en primera persona en els diferents col·legis lectorals de la ciutat on les forces de seguretat de l'Estat van intentar impedir amb l'ús de la força la celebració del referèndum. Ahir també es van viure concentracions multitudinàries a altres ciutats catalanes com Tarragona, Reus, Igualada o Granollers, entre d´altres.