El ministeri envia 20 camions de l'exèrcit de terra a Catalunya

El Ministeri de Defensa està preparant les instal·lacions militars de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) per si ha d'acollir els efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya. Des de l'Agrupació de Suport Logístic 41 de l'Exèrcit de Terra, ubicada a Saragossa, s'han enviat ja dos combois (formats per un total de 20 camions) amb material com lliteres, cuines, dutxes i taquilles. Fonts del ministeri apunten que l'objectiu és preparar la instal·lació per si és necessari acollir els cossos i forces de seguretat desplegats, després dels problemes que han tingut en alguns hotels catalans d'on els han fet fora després de les càrregues de l'1-O. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que els reforços policials enviats a Catalunya per l'1-O es mantindran i també ha afirmat que els policies no marxaran dels hotels on tenen contractes vigents.

Els camions enviats pel Ministeri de Defensa porten material per condicionar la instal·lació militar de Sant Boi de Llobregat en cas que els policies i els guàrdies civils desplaçats a Catalunya s'hi hagin d'allotjar. En els 20 camions enviats des de Saragossa hi ha des de lliteres, cuines, dutxes o taquilles perquè deixin les seves pertinences.

Tot plegat, amb l'objectiu de poder acollir els agents si s'han de mantenir a Catalunya i segueixen els problemes per trobar-los allotjament. Alguns hotels de localitats com Pineda, Calella o Figueres han fet fora els agents desplegats després de les càrregues policials de l'1-O.

Per això, l'Estat mou peça per tenir a punt una nova ubicació en cas d'haver-los de reallotjar. Dins del cos, a més, hi ha hagut crítiques per les condicions en les que els agents viuen al creuer situat al Port de Barcelona.

Fonts de Defensa, confirmen que aquest moviment es va "per si arribat el moment" els efectius de la Guàrdia Civil i la policia espanyola "precisen utilitzar la instal·lació militar".